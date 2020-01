Giulio Raselli innamorato di Giulia/ “Ho scoperto tante cose di me. Sono diverso”

Giulio Raselli ha finalmente rotto il silenzio. Dopo la scelta fatta a Uomini e Donne solo pochi giorni fa, l’ormai ex tronista ha deciso di fare i ringraziamenti di rito per un percorso appena finiti che gli ha però regalato l’amore. Giulio ha scelto Giulia D’Urso, ragazza per la quale ha dichiarato il suo amore in diretta. “È stato un percorso lungo in cui ho incontrato diverse difficoltà. – esordisce Raselli nel post pubblicato su Instagram accompagnato da una foto che lo vede durante la scelta – Se qualcuno il primo giorno mi avesse chiesto: pensi di trovare quello che cerchi? ..con tutta probabilità avrei risposto..no, ma lo spero.” continua. Così aggiunge: “Grazie a voi, passo dopo passo ho cominciato a dirmi: si, non lo spero più perchè lo sto vivendo.”

Giulio Raselli innamorato di Giulia D’Urso: “Ho imparato tanto di me”

Giulio Raselli è al settimo cielo. L’amore che sperava di trovare a Uomini e Donne è realmente quello che oggi è al suo fianco. Giulia D’Urso è la ragazza che sperava di trovare in studio e della quale oggi è follemente innamorato. Su Instagram racconta che questo percorso gli è però servito anche dal punto di vista personale: “Ho scoperto tante cose di me, ho scoperto che per scoprire la versione migliore di se stessi bisogna guardarsi con occhi diversi dai propri e imparare ad ascoltare..ascoltarsi.” Così conclude ringraziando tutti: “Grazie a voi per avermi reso una persona diversa, forse migliore di quella che avete conosciuto tempo fa. Ve ne sono grato. Oggi più che mai. Vi abbraccio tutti.”, conclude.





