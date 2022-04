Giulio Raselli “Io e Carlotta Adacher stiamo insieme”/ “GF Vip? Ritento: se non va…”

Giulio Raselli presenta la nuova fidanzata Carlotta Adacher

Giulio Raselli da Dubai è intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 News, in qualità di ospite, nella puntata di oggi, giovedì 28 aprile 2022, della trasmissione “Trends & Celebrities” condotta da Francesco Fredella con Francesco Ciannamea. L’ex volto di Uomini e Donne ha ammesso di essere insieme a “Carlottina”, intendendo Carlotta Adacher. Incalzato da Fredella, Raselli ha spiegato: “Carlotta l’ho conosciuta alla festa di compleanno di Megghi Galo e Giulia Cavaglia qualche settimana fa, ci siamo seguiti sui social, ci siamo seguiti, ci siamo rivisti ed eccoci qua”. Raselli ha quindi confermato: “Sì, siamo una coppia”.

Giulio Raselli e Carlotta Adacher stanno insieme?/ Indizi dell'ex di Uomini e Donne

“Ci vogliamo provare”, ha aggiunto Giulio Raselli parlando della sua nuova frequentazione con Carlotta. Lei di Roma, lui di Valenza, come si vedono? “A Roma, a metà strada. Da Valenza a Roma in macchina è lunghina, sono 6 ore, ma in treno sono tre ore”, ha ammesso.

Giulio Raselli tra il GF Vip e la nuova conoscenza

Giulio Raselli, come ha ribadito anche Francesco Fredella, è stato “silurato” dal Grande Fratello Vip proprio all’ultimo. Ma se dovesse tornare come si comporterà lei? “Non sarà un problema”, ha commentato la neo fidanzata Carlotta, “tocca vedere come si comporta”, ha però aggiunto un po’ prevenuta. “Dovrà fare il bravo!”, ha aggiunto.

Giulio Raselli (ex UeD): "GF Vip mi ha escluso in extremis"/ "Silurato senza motivo!"

Perchè Giulio Raselli è definito un ‘furbetto’? “Perchè ho la battuta pronta, sono simpatico e un burlone”, ha ammesso lui. Ma come si sta preparando in vista del prossimo Grande Fratello Vip? “Al secondo siluro mi butto in acqua”, ha scherzato lui, “vorrà dire che non gli sono simpatico! Ma sono certo che ne terranno conto!”. E se dovessero invece chiamare Carlotta al suo posto? La ragazza sembrerebbe essere contenta dell’ipotesi. La ragazza ha svelato quali sono i prossimi programmi relativi alla nuova relazione: “Tornata a Roma ho qualche appuntamento di lavoro poi conto di andare da lui”, ha svelato. Lei fa l’estetista ma ha ammesso di lavorare come modella da qualche tempo a questa parte. “Adesso ci vedremo sicuramente”, ha aggiunto Raselli, “Lei è gelosa”, ha poi precisato. Carlotta, di contro, ha aggiunto: “Lui è più furbo, io sono più precisa”. “Ci son tutte le basi per stare insieme”, ha spiegato ancora Giulio, ammettendo di essersi trovato molto bene con la giovane. Il primo passo lo ha fatto proprio Raselli.

Giulia Cavaglia e Giulio Raselli/ Ecco perchè non sono entrati al GF Vip 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA