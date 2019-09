Giulio Raselli/ La lite con Massimo Colantoni e il trono (Uomini e Donne)

Tutto è pronto per il debutto da tronista di Giulio Raselli. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e siluratore di fidanzate a Temptation Island (vedi Sabrina Martinengo), oggi sarà ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e donne e del trono classico e la sua entrata in studio non passerà inosservata. In un primo momento farà una selezione delle corteggiatrici in base alle sue impressioni e alle sue sensazioni e poi si tufferà a capofitto nell’argomento della puntata ovvero l’ospitata di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Proprio con quest’ultimo avrà qualcosa da dire in difesa di Javier Martinez reo di essere entrato in studio e di non averlo salutato e non solo. L’astio tra i due è ancora molto tangibile ma toccherà proprio a Giulio invitare Massimo a darsi una calmata quando parlerà del collega tentatore e amico a quanto pare. Come andrà a finire la loro lite? Clicca qui per vedere il video promo ad alta tensione della puntata di oggi. (Hedda Hopper)

Il suo no a Sabrina Martinengo e l’arrivo sul trono

Giulio Raselli si è già fatto riconoscere anche a Uomini e Donne, dove lo troveremo fra i protagonisti del Trono Classico. Gli spettatori ricorderanno di certo con quale abilità sia riuscito a far credere a Sabrina Martinengo, una delle fidanzate di Temptation Island di quest’anno, che il loro futuro a due sarebbe potuta diventare realtà. Ebbene sembra proprio che Giulio si stia preparando ad una nuova ondata di critiche, visto che le prime anticipazioni sul suo ruolo da tronista lo vedono già pronto a scontrarsi in modo duro con il rivale Alessandro Zarino. Per ora i due hanno avuto in comune la corteggiatrice Sara, già comunque scartata da Zarino, ed anche Veronica. Quest’ultima è stata invitata da entrambi per un’esterna registrata nei giorni precedenti alla partenza del programma, riuscendo persino a provocare un certo imbarazzo nel razionale Giulio. La ragazza però prova una forte attrazione nei confronti di Alessandro e per questo l’invito del secondo tronista a trascorrere un po’ di tempo insieme in esterna non poteva che infastidire in modo notevole il Raselli.

Giulio Raselli, Uomini e Donne: una sconfitta per lui?

Il Trono di Giulio Raselli potrebbe portarlo presto verso una sconfitta. L’attuale tronista di Uomini e Donne è stato infatti già messo in guardia da Maria De Filippi riguardo ad una delle sue corteggiatrici, Veronica. La ragazza sembra averlo adocchiato un po’ come seconda scelta ed ha rivelato alla Redazione di avere un forte interesse nei confronti dell’altro protagonista del Trono Classico, Alessandro Zarino. Nonostante gli avvertimenti di Maria, Giulio ha deciso comunque di proseguire per la sua strada e invitare Veronica in esterna: i due si sono scambiati degli abbracci, ma Alessandro è sempre dietro l’angolo. Le prime registrazioni per Giulio non sembrano andare troppo bene e in base a questa mossa, nonostante il suo forte interesse per la corteggiatrice, sembra proprio che stia per darsi la zappa sui piedi da solo. In esterna si è mostrato infatti molto più in imbarazzo con Veronica che con Sara, a cui ha fatto dei forti apprezzamenti anche dal punto di vista caratteriale. Una visione del tutto opposta al punto di vista della tronista Giulia, che invece la vede un po’ come una geisha.



© RIPRODUZIONE RISERVATA