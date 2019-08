Giulio Raselli è il nuovo tronista di Uomini e Donne: a lanciare la clamorosa indiscrezione è la pagina Instagram Gossip Tv Official che annuncia la presenza dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià su trono di Uomini e Donne nella stagione che prenderà il via a metà settembre. Ad oggi, tuttavia, non c’è la conferma ufficiale da parte della redazione del dating show di canale 5 anche se per avere la certezza sarà necessario aspettare solo qualche giorno. A fine agosto, infatti, in quel di Cinecittà, cominceranno ufficialmente le registrazioni della nuova stagione. Giulio sarà sicuramente presente nella puntata che sarà dedicata a Temptation Island 2019: sarà in quell’occasione che Maria De Filippi ufficializzerà la presenza di Raselli sul trono?

GIULIO RASELLI NUOVO TRONISTA DI UOMINI E DONNE? “HO SEMPRE CREDUTO NELL’AMORE…”

Dopo aver corteggiato, senza successo, Giulia Cavaglià, dopo essere stato un perfetto tentatore di Temptation Island 2019, Giulio Raselli, attualmente single e in vacanza con gli amici a Formenterà, accetterà di rimettersi in gioco sedendosi sul trono di Uomini e Donne per cercare l’amore? Nell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine subito dopo la scelta di Giulia Cavaglià, Giulio dichiarava: “Non mi aspetto nulla e probabilmente è la cosa migliore per godersi la vita. Esco a testa alta, contento, senza aspettarmi che debba accadere qualcosa. Ho sempre creduto nell‘amore e non smetterò di farlo adesso, perché una persona non mi ha voluto. Può succedere a tutti, succederà ancora, ma ci si rialza sempre in piedi”.

