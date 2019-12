Giulio Raselli/ Segnalazione prima della scelta: ancora guai! (Uomini e Donne)

Trascorse le prime festività natalizie, tronisti e corteggiatori si preparano a fare il loro ritorno nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. Oggi, 28 dicembre, Giulio Raselli torna protagonista assieme alle due corteggiatrici rimaste per lui in studio: Giovanna Abate e Giorgia D’Urso. La curiosità è tanta: il tronista potrebbe aver organizzato durante il Natale delle sorprese per una e per l’altra, in vista dell’imminente scelta. Potrebbe infatti arrivare proprio oggi la decisione di Giulio, ormai rimandata più volte. E, secondo molti appassionati di Uomini e Donne e del suo trono, un palese indizio sarebbe arrivato proprio nelle ultime ore. Pare infatti che Giulio, la sera del 31 dicembre, sarà ospite speciale in una serata in discoteca.

Uomini e Donne, Giulio Raselli oggi fa la sua scelta? L’ipotesi

Martedì 31 dicembre, come confermato dalla locandina che circola su Instagram nelle ultime ore, Giulio Raselli sarà uno degli ospiti di una serata organizzata per i festeggiamenti della fine dell’anno. Fatto che ha insospettito molti, visto che è cosa nota che i tronisti non possano fare serate nel corso del trono di Uomini e Donne. Una segnalazione fatta su Instagram anche da Deianira Marzano, che si chiede se il regolamento del programma sia cambiato, e della quale si potrebbe discutere anche oggi, nel corso della nuova registrazione. Ma l’altra possibilità, avanzata anche dal popolo del web, è che Giulio oggi faccia la sua scelta, lasciando dunque Uomini e Donne. Questo non metterebbe alcun divieto alla sua serata del 31 dicembre, essendo ormai fuori dal programma. Che sia dunque oggi il grande giorno? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni.

