Giulio Raselli: “Soffro ancora di attacchi d’ansia”/ “Ho paura di morire da quando..”

Giulio Raselli ha deciso di raccontare un lato delicato della sua vita finora rimasto inedito. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi felice al fianco di Giulia D’Urso, ha risposto ad alcune delle domande dei fan su Instagram e, tra queste, anche quella sugli attacchi d’ansia. Raselli ha ammesso di soffrirne ancora, scatenando la curiosità dei fan ai quali ha deciso di raccontare com’è nata questa situazione. “Ho avuto dei problemi di cuore 3 anni fa che poi non sono stati tali, ma semplicemente ho avuto una specie di congestione quando giocavo vicino a Napoli a pallacanestro.” ha esordito Giulio. Così ha continuato: “Mi hanno portato in ospedale e mi hanno trovato questo problema di aritmia al cuore. In questi 4-5 giorni che sono stato ricoverato mi hanno messo al fianco di persone che stavano veramente male di cuore e questa cosa mi è rimasta davvero impressa.”

Giulio Raselli: “La verità è che ho paura di morire”

È stata proprio la permanenza in ospedale a mettere Giulio Raselli a confronto con le sue paure. “La volta che mi ha fatto venire realmente l’ansia – ha ancora raccontato l’ex tronista – è stata quella in cui stavo dormendo in ospedale, avevo tutti i macchinari attaccati al petto per controllare il cuore anche di notte e d’improvviso ha iniziato a suonare tutto. […] Da quel momento soffro d’ansia”. Giulio ha poi ammesso di aver chiesto la consulenza di più di uno psicologo che non è però riuscito a dargli ciò che cercava: “Volevano scavare nel mio passato, la verità è che da quel momento ho paura di morire”, ha infine ammesso Raselli.



