Giulio Raselli vs Davide Donadei/ “Violenza psicologica su Chiara Rabbi, c’è audio…”

GIULIO RASELLI CHOC SU DAVIDE DONADEI “VIOLENZA PSICOLOGICA SU CHIARA RABBI”

Non solo la storia tra Davide Donadei e Chiara Rabbi non sembra essere finita definitivamente, ma ci sarebbero ancora molte turbolenze. A rivelarlo è Giulio Raselli via social. Ma cosa c’entra l’ex tronista di Uomini e Donne con la coppia uscita dallo stesso programma (e poi scoppiata)? È stato proprio Raselli a chiarirlo, non prima di specificare di essere dispiaciuto per quel che sarebbe accaduto. In sostanza, la tesi di Raselli è che Donadei non avrebbe preso affatto bene il fatto che la ragazza gli abbia chiesto via Instagram il numero di cellulare per sentirsi su WhatsApp, seppur “in amicizia”. Inoltre, secondo Giulio Raselli, Davide Donadei, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, avrebbe chiesto a Chiara Rabbi se avesse avuto rapporti durante il periodo in cui non stavano insieme. “È una cosa terribile secondo me, perché Chiara sta subendo tantissimo questa situazione ed è quattro giorni che non ha più a che fare con amici e parenti. Non si sa più nulla di lei, e questo non va assolutamente bene”, ha raccontato con preoccupazione Giulio Raselli, che ha anche pubblicato l’audio ricevuto dalla ragazza, con la didascalia “violenza psicologica”.

Nell’audio si sente Chiara Rabbi chiedergli se voglia chiamarla o mandarle gli screenshot delle chat WhatsApp, in quanto Davide Donadei, avendo letto le chat su Instagram, sosterrebbe che la ragazza ci ha provato con lui, avendogli chiesto il numero di cellulare. Davide, dunque, a detta della ragazza, sosterrebbe che gli avrebbe mentito. In sottofondo si sente lo stesso Donadei che sembra non credere alla teoria dell’ex fidanzata, la quale dal canto suo continua a giustificarsi, spiegando di non averci mai provato con Giulio Raselli, ma di aver parlato con lui di gioielli.

GIULIO RASELLI “CHIARA RABBI E DAVIDE DONADEI? SONO MOLTO PREOCCUPATO”

Una vicenda che ha preoccupato l’ex tronista di Uomini e Donne, al punto tale da pubblicare appunto delle storie su Instagram. “Chiara Rabbi e Davide Donadei, in questo momento, sono chiusi in una stanza d’albergo, non si sa dove, se a Milano o in altri posti, ma poco cambia. In un delirio di coppia”, ha affermato Giulio Raselli sui social. Poi ha espresso quella che è la sua impressione (ed è bene precisare che di ciò si tratta e che quindi tutto va preso con le pinze), cioè che “Davide stia creando una pressione psicologica pesante nei confronti di questa ragazza che sinceramente non si merita, perché è una donna e perché è piccola”. Giulio Raselli si è quindi scagliato contro Davide Donadei: “Questa cosa non va bene, perché non se lo merita. E credo che un uomo non debba mai fare queste cose nei confronti di una donna”. La questione però non si è chiusa così, perché Giulio Raselli ha poi rilasciato un’intervista a Lollo Magazine sempre su Chiara Rabbi e Davide Donadei, una situazione che ha definito “brutta”, precisando di aver “sentito una ragazza in forte difficoltà”. Per l’ex tronista di Uomini e Donne quella del gieffino è “una gelosia non giustificata perché tra me e Chiara c’è amicizia e mai c’è stato nulla, non mi metto in mezzo ad una coppia e non mi importa”. Ma Giulio Raselli si è anche sbilanciato, affermando che secondo lui Chiara Rabbi e Davide Donadei sarebbero tornati insieme. “Ma il punto è che non sento libertà di espressione da parte di Chiara, sento che c’è qualcosa che non va e questo mi preoccupa molto”. Accuse forti quelle di Giulio Raselli, a cui Davide Donadei per ora non ha replicato.

