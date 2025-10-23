Nuovo stop al processo per la morte di Giulio Regeni: secondo la Corte c'è un dubbio di incostituzionalità nel diritto alla difesa degli imputati

Non si arresta il lunghissimo calvario processuale per la morte di Giulio Regeni con il processo che è tornato su un binario morto dopo una questione di incostituzionalità sollevata dai difensori dei quattro imputati egiziani e accolta dalla Corte d’Assise di Roma: la palla – e a breve ci torneremo -, dunque, torna alla Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi sull’eccezione sollevata per permettere (esattamente come già fatto in passato) di trovare una soluzione utile per riaprire il processo sulla morte di Giulio Regeni.

Partendo dal caso in sé, è utile ricordare – brevemente – che Giulio Regeni fu trovato morto nel febbraio del 2016 in Egitto, paese in cui si trovava in qualità di ricercatore accademico: le indagini sono state particolarmente complesse per via del rifiuto categorico a collaborare da parte del Cairo, ma grazie agli inquirenti italiani si è riusciti a risalire alle figure di quattro militari egiziani – Usham Helmi, Sabir Tariq, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif – come potenziali responsabili del pestaggio mortale di Giulio Regeni.

Nel frattempo, però, tutti e quattro gli imputati si sono resi del tutto irreperibili e Il Cairo ha deciso di proseguire sulla linea dell’omertà senza prestare alcun aiuto alle autorità italiane per individuarli, arrestarli e – potenzialmente – estradarli: proprio per questo in un primo momento il processo per la morte di Giulio Regeni sembrò essere arrivato a un binario morto, ma furono i giudici a trovare una quadra utile per procedere.

Il processo per la morte di Giulio Regeni è da rifare: sollevata una questione di incostituzionalità dai difensori degli imputati

Grazie ad alcune modifiche legislative, infatti, fu aperta la strada al processo per la morte di Giulio Regeni a carico dei quattro egiziani pur in loro assenza, con difensori d’ufficio dei quali si è fatto carico lo Stato italiano: tutto sembrava pronto a ripartire, ma il legale dei quattro – il dottor Tranquillo Sarno – davanti alla Corte romana ha sollevato la nuova questione di incostituzionalità dalla quale siamo partiti in questo articolo.

Secondo il legale, infatti, pur avendo ammesso il processo in assenza degli imputati per la morte di Giulio Regeni, da nessuna parte si fa riferimento alla possibilità per loro – o meglio, per il loro legale – di nominare dei periti tecnici con le spese a carico dello Stato: una linea accolta dalla Corte che la ritiene “rilevante” al punto da spedire il fascicolo alla Consulta, notando che senza periti non vi sono le condizioni per “confutare efficacemente” le conclusioni della pubblica accusa, in una potenziale “violazione del diritto” alla difesa per ogni individuo sancita dalla Costituzione.