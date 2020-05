Giulio Sapelli a Nicola Fratoianni/ “Non sapete cosa sia lavorare, datevi una mossa!”

Pubblicità

Giulio Sapelli contro Nicola Fratoianni durante l’ultima puntata di “Stasera Italia weekend – speciale”. L’esponente di Sinistra Italiana stava parlando dei prestiti garantiti dallo Stato e dei rallentamenti che si sono registrati quando è intervenuto l’economista. «Ma io sono costernato», ha sbottato mostrandosi con le mani sul volto che rendono ancor meglio il suo “stupore”. «Tutti i giorni ci raccontano dei prodigi di Internet, ma avete visto cosa ha fatto la Federal Reserve? Sono arrivati i soldi direttamente sui conti correnti. Ma questa cosa qui di prendersela con le banche? L’unica cosa che ha fatto il governo Monti nella sua esperienza devastante è quella di accedere ai conti correnti». L’idea di Giulio Sapelli per superare le difficoltà burocratiche che sono emerse è unificare le reti, ma nella sua esposizione non mancano delle frecciatine dirette a Fratoianni. «Lo dico anche all’onorevole con la maglietta da spiaggia, mi fa molto piacere vederlo così. È bello», ha affermato ad esempio Giulio Sapelli. Fratoianni però non l’ha presa male, ma ha risposto con un sorriso.

SAPELLI A FRATOIANNI “ONOREVOLE CON MAGLIETTA DA SPIAGGIA”

«Magari professore», ha semplicemente ribattuto Nicola Fratoianni. «È lontano dal lavoro e sono contento, vorrei essere stato come lui nella mia giovinezza. Ma come mi piace onorevole…», ha dichiarato Giulio Sapelli a “Stasera Italia” su Rete 4. Poi è tornato ad attaccare la politica: «Lei non si rende conto che siamo nel mondo tecnologico. Se avessimo una Banca centrale o un governo che funzioni, basterebbe unificare le reti per mandare direttamente i soldi alle persone». L’economista è stato duro nel suo intervento: «Ma voi siete fuori dal mondo, non sapete cosa voglia dire lavorare. Non sapete cos’è… Ma vi rendete conto? Siete fuori di testa, fuori dal mondo. Abbiamo tutte le capacità tecnologiche per deliberare e inviare i soldi direttamente sul conto corrente. I soldi dall’Europa arriveranno quando sarà finita la pandemia o quando arriverà una nuova ondata». E quindi ha concluso il suo intervento cercando di sollecitare il governo con un concetto molto semplice: «Ma datevi una mossa!».

La risposta DEVASTANTE di Sapelli a Fratoianni !!!💣💣💣#staseraitalia pic.twitter.com/0gKadow2vA — Kaspercarlo 🇮🇹🇷🇺🇸🇾🇬🇷 (@Carlo_bis) May 9, 2020





