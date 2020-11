Giulio Sapelli/ Video: “C’è un uso politico della pandemia, come nazismo e sovietici”

Giulio Sapelli è un fiume in piena nel corso dell’incontro “Come sarà il mondo post Covid”, in occasione di una delle conversazioni tenute dall’Associazione Arma Aeronautica Sezione Roma Due Luigi Broglio. Il celebre economista si è soffermato sulla comunicazione in tempo di pandemia e non ha utilizzato mezze misure per questo Governo: «Oggi ho letto una dichiarazione di Ricciardi, noto epidemiologo che fa riferimento alle grandi potenze, che dice sostanzialmente che è probabile che grazie alla Campagna avremo un nuovo lockdown. Ma anche se fosse vero, non si dà una notizia così che crea incertezza, terrore e paura».

«Ho letto che probabilmente nelle farmacie ci saranno 12 dosi per farmacia. Perché 12 e non 13, o 12 e non 11: come fai a dire una roba simile? Volete che la gente si ammassi?», ha aggiunto Giulio Sapelli nel corso del suo intervento, prima di arrivare all’attacco frontale. L’economista infatti ha aggiunto poco dopo: «Vuol dire che c’è un uso politico della pandemia, tramite la pandemia si mira a disgregare l’ordine social. I nazisti facevano quello, i sovietici lo hanno fatto per anni». Insomma, una situazione simile a quelle riscontrate sia con KGB che con la Stasi. Qui di seguito il video dell’intervento del professor Sapelli





