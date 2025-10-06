Giulio Scarpati, la vita privata dell'attore: la moglie Nora Venturini e i loro due figli

Giulio Scarpati, noto soprattutto per il ruolo di Lele Martini in Un medico in famiglia, è un celebre attore, ma anche un uomo di famiglia molto riservato. Cosa si sa della sua vita privata? Ebbene, Giulio è sposato dal 1981 con Nora Venturini, regista teatrale e scrittrice, e insieme hanno due figli: Edoardo, nato nel 1988, e Lucia, nata nel 1994. Ad unirli è stata proprio la passione per il teatro e la scrittura, che ha contribuito a mantenere saldo il loro legame nel tempo. Difatti, Nora è autrice di romanzi noir di successo, mentre Giulio alterna teatro, cinema e televisione.

Nonostante la sua riservatezza, Giulio ha raccontato in alcune interviste alcuni aneddoti simpatici con la sua famiglia, come la vicinanza dei figli alla sua carriera o i momenti di confronto sul teatro e il cinema, dimostrando quanto siano parte integrante della sua vita. Non solo, ha anche parlato delle difficoltà del ruolo di genitore, parlando apertamente di quanto sia complicato non caricare i figli delle proprie ansie e paure, e di quanto sia importante dare loro fiducia nel futuro.

In un’intervista, Giulio Scarparti ha raccontato un episodio divertente riguardo il suo ruolo di genitore “televisivo” in Un Medico in Famiglia. Difatti, un giorno, nella segreteria telefonica, una fan gli ha inviato un messaggio chiedendogli la mano di Margot Sikabonyi, l’attrice che interpretava Maria Martini, la figlia del suo personaggio in Un medico in famiglia, come se fosse realmente sua figlia. Nella realtà, però, come menzionato precedentemente, Giulio è padre di Edoardo e Lucia. Oggi, l’attore continua a vivere a Roma con la moglie, dividendosi tra teatro, cinema e televisione.