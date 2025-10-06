Giulio Scarpati ospite a La Volta Buona: chi è l'attore teatrale e star di "Un Medico in Famiglia"

Tra gli ospiti de La Volta Buona di oggi, lunedì 6 ottobre, c’è anche Giulio Scarpati. Ma chi è esattamente l’attore? Andiamo a conoscerlo mglio. Nato a Roma il 20 febbraio 1956, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione grazie al teatro, dove ha lavorato per molto tempo. Tuttavia, il grande pubblico lo ha scoperto soprattutto grazie al ruolo di Lele Martini in Un medico in famiglia, diventata ormai una serie cult del nostro Paese. Ancora prima di prendere parte alla fiction di Rai 1, però, Giulio si era distinto anche nel cinema.

Difatti, nel 1994, ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista per Il giudice ragazzino – Law of Courage, interpretando Rosario Livatino, giovane magistrato siciliano ucciso dalla mafia. Nel corso della sua carriera, poi, ha lavorato con registi importanti, passando da drammi a commedie e spettacoli storici. Il teatro, poi, è sempre rimasto al centro della sua vita, dove confrontarsi con la recitazione nella sua forma più pura.

Giulio Scarpati ospite di Caterina Balivo: la sua vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Giulio Scarpati è sempre stato un uomo molto riservato. Dal 1981 è sposato con la regista teatrale Nora Venturini e insieme hanno due figli, Edoardo e Lucia. Oltre alla recitazione, ha una passione per la scrittura e lo sport, tanto che cura la rubrica sportiva “Tribuna d’onore” per La Repubblica. A questo punto, non resta che seguire La Volta Buona per scoprire se deciderà di raccontare ulteriori dettagli sulla sua famiglia.