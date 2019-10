Giulio Scarpati vs Emanuele Filiberto/ “Usa il cervello!” (Amici Celebrities)

Giulio Scarpati le critiche a Emanuele Filiberto e la lite…

La nuova puntata di Amici Celebrities si preannuncia davvero imperdibile visto che i telespettatori assisteranno ad uno scontro tra Giulio Scarpati, quarto giudice di puntata, e uno dei concorrenti vip in gara. Di chi si tratta? Di Emanuele Filiberto Principe di Savoia chiamato questa settimana ad interpretare un brano di Giorgio Gaber. Una performance che, stando alle prime anticipazioni trapelate in rete, non ha entusiasmato l’attore di “Un medico in famiglia” che avrebbe criticato il principe dicendogli di aver gesticolato troppo durante la sua performance e di aver perso un po’ l’appeal presso il pubblico. Chi ha seguito bene il programma sa già che Emanuele Filiberto non ama molto le critiche e sicuramente non le manderà a dire a nemmeno il volto tanto amato dal pubblico della fiction di Rai1. Secondo le anticipazioni riportate dal Vicolo delle News sembra proprio che l’appunto non sia stato affatto preso bene dal principe il cui tono di risposta non è piaciuto all’attore che in chiusura ha rilanciato: “magari usa il cervello la prossima volta”. Emanuele Filiberto sicuro non è nuovo a critiche e polemiche e nei giorni scorsi aveva già discusso anche con Platinette, come andrà a finire con Giulio Scarpati?

Giulio Scarpati quarto giudice ad Amici Celebrieties

Per chi non lo sapesse ancora, nella nuova puntata di Amici Celebrities sarà proprio Giulio Scarpati il quarto giudice che prenderà il posto accanto ai confermatissimi Giuliano Peparini, Platinette e Ornella Vanoni. L’attore non ha di certo bisogno di presentazioni perché il suo curriculum è abbastanza lungo per permettergli di essere giudice dei vip in gara ad Amici Celebrities, ma sicuramente il suo ruolo iconico, quello che lo ha reso famoso e che lo fa amare in tutta Italia, è sicuramente quello del dottor Martini in Un Medico in famiglia, in cui ha lavorato tanti anni al fianco di Lino Banfi alias Nonno Libero per fiction. Classe 1956, l’attore nel corso degli anni ha preso parte a film e fiction e ultimamente è tornato al suo primo e grande amore ovvero il teatro e, in particolare, a Una giornata particolare, la trasposizione teatrale del capolavoro cinematografico di Ettore Scola alla cui regia c’era la moglie Nora Venturini. I due sono sposati ormai da trent’anni e sono genitori di due figli ovvero Edoardo e Lucia.

