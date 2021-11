Giulio Tassoni e Carlotta, marito e figlia Eleonora Daniele/ “Una vita nuova”

Giulio Tassoni e Carlotta, sono marito e figlia di Eleonora Daniele. La conduttrice televisiva è follemente innamorata del suo Giulio che ha sposato il 14 settembre del 2019 con una bellissima cerimonia svoltasi a Roma nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Successivamente la coppia ha festeggiato con tutti gli invitati, amici e parenti presso la splendida tenuta di Villa Piccolomini.. Un grande amore quello nato tra i due che nel 2020 hanno anche annunciato l’arrivo di un primo figlio. In realtà è stata la Daniele che, ospite del salotto di Domenica In di Mara Venier ha condiviso con tutti i telespettatori la grande gioia di diventare mamma.

Una gravidanza ti cambia la vita. Lo sa bene Eleonora Daniele che, dopo il parto, ha raccontato dalle pagine di Diva e donne come sono stati i primi giorni da ‘mamma’ una volta rientrata a casa. “Giulio è stato di grandissimo aiuto, specie la notte, quando Carlotta non dormiva. La prendeva in braccio e la calmava. Nelle difficoltà c’è sempre stato” – ha detto la Daniele.

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni sono una coppia felice. L’arrivo di Carlotta, la tanto desiderata prima figlia, li ha uniti ancora di più. “E’ felicissimo, lui è al settimo cielo. E’ stato un momento molto forte tornare a casa con una vita nuova perchè comunque riparti in tre e ti rendi conto della famiglia che si è allargata con il matrimonio. ieri ha preso Carlotta e se le è messa a dormire sulla spalla e gli assomiglia molto” – ha detto la conduttrice Rai nel salotto di Domenica In da Mara Venier.

Proprio la conduttrice durante un’altra intervista, questa volta rilasciata a Oggi è un altro giorno, parlando del compagno Giulio e della nascita della figlia ha detto: “è cambiata la nostra vita, anche se convivo con questo grande dolore per la perdita di mio fratello e questa grande gioia al contempo”.



