Eleonora Daniele nel 2002 ha trovato l’amore con Giulio Tassoni, poi diventato suo marito molti anni più avanti, solamente nel 2019. I due si sono incontrati per la prima volta al Piper, noto locale di Roma. Quando i due si conobbero, nessuno dei due sembrava interessato ad una relazione ma più avanti l’interesse di entrambi fu così grande da indurli a cominciare una storia d’amore. Ci fu infatti un colpo di fulmine tra loro che ben presto si trasformò in amore. Più avanti, infatti, i due si sono incontrati di nuovo ad una cena tra amici e lì è scoccata la scintilla definitiva, con Eleonora Daniele e Giulio Tassoni che hanno deciso di diventare una coppia.

Il marito di Eleonora Daniele, che di professione fa l’imprenditore ed è attivo nel settore farmaceutico, ha raccontato che è stato lui a spingere per conquistarla. “Gesti eclatanti li ho fatti io, come quando, in un periodo in cui ci eravamo allontanati, le ho mandato delle rose alle 4 del mattino” ha rivelato. I due sono stati fidanzati circa 16 anni prima di dirsi “sì” e di coronare il loro amore con un matrimonio da favola. Tanti i vip invitati: tra questi anche Al Bano, amico della coppia. Nonostante il loro amore andasse avanti ormai da tempo, dunque, Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono detti “sì” soltanto nel 2019 e hanno poi messo al mondo la loro unica figlia, Carlotta.

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni: “Nelle difficoltà e non solo”

Il rapporto tra Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni va avanti da più di venti anni nonostante il matrimonio sia piuttosto recente. La coppia della forza è stato l’esserci sempre l’uno per l’altro, come raccontato dalla stessa conduttrice. “Giulio c’è sempre stato nelle difficoltà e non solo” ha raccontato la Daniele parlando della storia d’amore con il marito, che con lei ha avuto una bambina, Carlotta. Il marito di Eleonora Daniele, seppur lontano dal mondo dello spettacolo e molto riservato, più di una volta le ha fatto qualche dichiarazione d’amore pubblica per ricordarle quanto lei sia importante per lui.