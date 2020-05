Giulio Tassoni, marito di Eleonora Daniele/ “Ogni sera parlava con Carlotta e…”

Pubblicità

Giulio Tassoni è il bell’imprenditore che ha rubato il cuore di Eleonora Daniele fino a quando, ormai quasi due anni fa, è riuscita anche a portarla all’altare e renderla madre della piccola Carlotta, arrivata ieri ad allietare la loro vita e a renderli finalmente una famiglia. Le poche volte che la conduttrice ha parlato di lui lo ha sempre definito un marito premuroso e, sicuramente, un padre davvero importante visto che già nel pancione è riuscito ad instaurare un bel rapporto con la piccola Carlotta: “Ogni sera parla con lei e inizia a parlarle, le dice le cose più belle del mondo”. Ma chi è Giulio Tassoni? Di lui sappiamo molto poco perché non ama i riflettori e, sicuramente, non è un tipo molto dedito allo showbiz, anzi. Su questo sicuramente è sulla stessa lunghezza d’onda della moglie che, nonostante sia conduttrice di Storie Italiane in tv tutti i giorni, non è mai stata sotto i riflettori e, sicuramente, sull’onda del gossip.

CHI E’ GIULIO TASSONI?

Giulio Tassoni di professione fa imprenditore ed è il marito di Eleonora Daniele, da ieri è anche il padre della piccola Carlotta nata proprio ieri alla presenza del neo papà. Giulio ed Eleonora si sono sposati il 14 settembre del 2019 ed oggi, a distanza di quasi un anno, possono finalmente abbracciare la bambina che tanto hanno voluto. Lui stesso si è detto felice della notizia al grido di “Finalmente” e quando la moglie fu ospite a Domenica In le fece ricevere dei fiori e una dedica: “Ti Amo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA