Giulio Tassoni, marito Eleonora Daniele/ “Fascino discreto ed educazione..”

Imprenditore romano attivo nel settore della cosmesi, è Giulio Tassoni il compagno di Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane è impegnata con lui ormai da due decenni e finalmente insieme hanno deciso anche di mettere su famiglia con l’arrivo della piccola Carlotta nata in piena Pandemia lo scorso anno mentre la mamma continuava a tenere informati gli italiani sulle novità e i risvolti del Coronavirus. Uomo di altri tempi, educati e lontano da gossip e social, l’imprenditore ha saputo conquistare la conduttrice che è rimasta con lui per 16 anni in veste di fidanzata fino a quando nel 2019 hanno deciso di sposarsi mettendo insieme la loro famiglia e a pochi mesi dall’arrivo della pandemia. Discendente di Alessandro Tassoni, noto scrittore, Giulio Tassoni ha conosciuto Eleonora Daniele in una serata al Piper, a Roma.

A quel tempo sembra che Giulio Tassoni abbia un po’ snobbato Eleonora Daniele e che la scintilla non sia scoccata subito e non di certo per via della passione o dell’attrazione fisica. L’imprenditore, operativo nel settore della cosmesi, ha perso poi la testa per la sua storica fidanzata nel 2002 quando i due si sono ritrovati lontani da cocktail e da balli, in una cena organizzata da amici comuni. A quel tempo hanno deciso di conoscersi meglio iniziando ad uscire insieme e rimanendo fidanzati fino al 2019: “E’ stato un momento molto forte tornare a casa con una vita nuova perchè comunque riparti in tre e ti rendi conto della famiglia che si è allargata con il matrimonio.. Chiaramente è una scelta e ogni donna-mamma fa le scelte che desidera, pensavo di non esserne capace….”.

