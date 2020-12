Giulio Tassoni, marito Eleonora Daniele/ Lei colpita dal suo fascino discreto…

C’è anche Eleonora Daniele tra le protagoniste annunciate de “La Festa di Natale” dedicata a Fondazione Telethon in onda su Rai Uno in questo sabato 12 dicembre dalle 20.35. Una presenza che sarà certamente apprezzata dal pubblico del primo canale, che ormai reputa Eleonora Daniele una persona di famiglia. E a proposito di famiglia non si può fare a meno di tracciare il profilo del marito della conduttrice, Giulio Tassoni. L’uomo, a differenza della moglie, da sempre rifugge dalle luci del mondo dello spettacolo: egli non possiede infatti neanche un profilo Facebook o una pagina Instagram. Emblema di un carattere discreto e riservato, proprio le caratteristiche che fin dal primo incontro hanno colpito Eleonora Daniele. Non è un mistero, infatti, che ad essere galeotta per l’attrice fu una serata al Piper, a Roma, in cui Giulio Tassoni non sembrò notarla…

Giulio Tassoni, marito Eleonora Daniele

All’epoca correva l’anno 2002, ma Cupido non perse molto tempo a scoccare la sua freccia: a poche settimane dal primo incontro, Giulio Tassoni ed Eleonora Daniele si videro nuovamente ad una cena organizzata da alcuni amici comuni. In quel contesto più ristretto fu impossibile per i due non notare l’affinità e il reciproco interesse: nacque così una storia d’amore che va avanti tuttora e che è culminata con la nascita, il 26 maggio 2020, della primogenita Carlotta. A salutarla le parole d’amore di mamma Eleonora: “Eccoti qui amore mio. È bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg ! La più grande emozione della mia vita”. Imprenditore nel settore della cosmesi, c’è una curiosità che non tutti conoscono: Giulio Tassoni è infatti discendente di Alessandro Tassoni, noto scrittore seicentesco. Un nome di altri tempi: un po’ come il loro rapporto, l’opposto degli amori “da copertina” che animano le vicende del gossip.



