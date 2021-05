Giulio Tassoni, marito Eleonora Daniele/ “Nelle difficoltà c’è sempre stato”

Si chiama Giulio Tassoni il marito di Eleonora Daniele, conduttrice in onda tutti i giorni con il programma Storie italiane che ha sposato nel 2019 dopo quasi vent’anni di fidanzamento. Il 25 maggio 2020 è arrivata Carlotta, la loro prima figlia, di cui peraltro Eleonora parla spesso nelle interviste. Giulio l’ha aiutata molto a prendersene cura: “È stato di grandissimo aiuto, specie la notte, quando Carlotta non dormiva. La prendeva in braccio e la calmava. Nelle difficoltà c’è sempre stato”. Inizialmente, Eleonora aveva lasciato intendere che fosse tardi per dare un fratellino o una sorellina alla piccola Carlotta (Eleonora è un po’ avanti negli anni), ma mai dire mai. Lei stessa, nella sua ultima intervista a Diva e Donna, sembra aprire a questa possibilità: insomma, nel caso arrivasse, lei e Giulio sarebbero più che pronti ad accogliere un nuovo bambino.

Chi è Giulio Tassoni, marito di Eleonora Daniele

Di Giulio Tassoni, nello specifico, si sa poco e niente. L’uomo non ha profili social e non appare nemmeno in quelli della moglie Eleonora Daniele. Le uniche foto che abbiamo a disposizione risalgono probabilmente tutte al matrimonio, dal momento che i due sono attentissimi a preservare la loro privacy. Tassoni è un noto imprenditore romano che opera nel settore della cosmesi. La sua è una famiglia importante: tra i suoi discendenti si annovera lo scrittore seicentesco Alessandro Tassoni, autore del celebre poema La secchia rapita. Lui ed Eleonora si sono conosciuti nel 2000 durante un party nel locale Piper di Roma. Lei rimase subito colpita, mentre Giulio ci andò più con calma: se ne innamorò infatti qualche mese dopo, rivedendola a cena da un’amica in comune. Da quel momento, i due iniziarono a frequentarsi, e il resto praticamente è storia.

