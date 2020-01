GIULIO TASSONI, MARITO ELEONORA DANIELE/ “Ogni sera parla con Carlotta” (Domenica In)

Giulio Tassoni è al settimo cielo dopo aver scoperto che presto diventerà padre della piccola Carlotta, la futura bambina che ha in grembo la moglie Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane ha raccontato a Domenica In come l’uomo sta vivendo la sua gravidanza. “E’ più contento lui, è diventato premuroso, più buono di prima”, ha esclamato la Daniele. Eleonora ha spiegato come gli ha detto di essere incinta, dopo due anni in cui la coppia provava ad avere un bambino. La conduttrice aveva un lieve ritardo, dopo aver fatto passare un po’ di tempo ha fatto il test di gravidanza, era una domenica e non si aspettava di vedere la famosa linea. Quando lei lo ha comunicato a Giulio, lui ha esclamato: “Lo sapevo, amore mio finalmente!”. Eleonora ha poi rivelato: “Ogni sera parla con Carlotta e inizia a parlarle, le dice le cose più belle del mondo”. Giulio le ha voluto poi fare una bellissima sorpresa regalandole un mazzo di rose rosse ed un biglietto: “Ti amo”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Giulio Tassoni presto papà

Giulio Tassoni e Eleonora Daniele stanno vivendo una vera e propria favola. A settembre il matrimonio tanto desiderato, dopo 16 anni di fidanzamento e vita insieme, poi ora l’annuncio della gravidanza della conduttrice, che sarà ospite nel salotto di Domenica In. La notizia è stata comunicata proprio dalla Daniele in direttam durante la puntata di Storie Italiane. Una dichiarazione che va a confermare ciò che il pubblico sospettava da tempo. Lei e Giulio diventeranno presto genitori di Carlotta, il nome scelto per la bimba in arrivo. Tassoni è però lontano dalle scene televisive, visto che lavora come imprenditore per la sua famiglia, i Conti Tassoni di Neviani. La sua relazione con Eleonora Daniele è nata nel 2002, dopo un incontro al Piper di Roma. È da 16 anni che sono insieme ma si sono sposati solo nel 2019 per via dei numerosi impegni di entrambi.

Giulio Tassoni ed Eleonora Daniele aspettano una bimba

Il matrimonio aveva smosso gli animi di Giulio Tassoni e Eleonora Daniele, tanto che il desiderio di diventare genitori è cresciuto sempre di più finché non si è realizzato. Prima però di arrivare a pensare di avere un bambino, i due hanno deciso di convolare a nozze dopo 16 anni di fidanzamento. Si sono conosciuti ad una festa ma, come la Daniele ha raccontato diverse volte, tra di loro non è scattato un colpo di fulmine improvviso. L’interesse è iniziato durante una cena, dove la conduttrice si è fatta avanti per prima. Giulio Tassoni è molto lontano dalla vita pubblica e televisiva della Daniele, tanto che ha deciso di non avere nemmeno delle pagine social dove condividere alcuni momenti della sua vita quotidiana. Probabilmente la sua decisione dipende dal fatto che le sue origini sono nobili, la sua famiglia appartiene ai Conti Tassoni. Oltre a lavorare nel campo della cosmesi come imprenditore, Tassoni è anche un noto scrittore. Ha deciso di seguire i passi dei suoi avi, visto che la sua famiglia discende dal poeta satirico Alessandro Tassoni.



