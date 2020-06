Giulio Tassoni, marito Eleonora Daniele/ Un amore che dura da 20 anni e…

Pubblicità

Giulio Tassoni è diventato il marito di Eleonora Daniele solo l’anno scorso, ma il loro è un vero e proprio grande amore. Lo dimostra il fatto che i due abbiano vissuto una relazione durata circa 20 anni, di cui 15 di fidanzamento e 4 di convivenza. “Lo faremo in chiesa e io avrò l’abito bianco con lo strascico”, aveva detto la presentatrice al settimanale Chi. Purtroppo di Tassoni sappiamo ancora troppo poco: la sua riservatezza lo ha spinto a non essere presente sui social nè con un proprio profilo nè su quelli della moglie. Possiamo dare per scontato che sia lontano dal mondo dello spettacolo e che preferisca dedicarsi alla sua attività di imprenditore di cosmesi. Senza considerare che Giulio è uno dei discendenti del famoso scrittore Alessandro Tassoni. Da quanto ne sappiamo, i due si sarebbero conosciuti nel 2000 durante una festa al Piper di Roma, ma il colpo di fulmine sarebbe scattato subito solo per la Daniele. “Siamo andati a vivere insieme, dunque non rimane che sposarci. Il lavoro mi ha assorbito e mi assorbe tantissimo“, ha detto in passatola conduttrice a Sorrisi, “ed è molto difficile organizzare un evento così importante come un matrimonio. Spero di sposarmi una volta sola nella vita e voglio che sia una festa curata in ogni dettaglio. Per farlo ho bisogno di tempo”. E così è stato: cinque anni dopo, i fiori d’arancio sono finalmente sbocciati.

Giulio Tassoni, marito Eleonora Daniele: ecco come ha rivoluzionato la sua vita

Il marito di Eleonora Daniele, Giulio Tassoni, ha rivoluzionato la propria vita negli ultimi mesi. Non solo ha deciso di fare il grande passo con Eleonora Daniele, compagna storica e ora sua moglie, ma ha messo al mondo la piccola Carlotta. In base a quanto dichiarato dalla presentatrice, Tassoni è sempre stato un padre premuroso, attento e presente. Ha iniziato persino a parlare con la figlia mentre si trovava ancora nel pancione della mamma! “E’ più contento lui, è diventato premuroso, più buono di prima”, ha detto infatti tempo fa a Domenica In, “ogni sera parla con Carlotta e inizia a parlarle, le dice le cose più belle del mondo”. Le parole della Daniele sono state sottolineate poi da un gesto romantico del marito, che durante la sua ospitata da Mara Venier ha scelto di farle recapitare un mazzo di rose rosse e un ‘Ti amo’ scritto in un bigliettino. Oggi, 14 giugno 2020, Eleonora Daniele sarà di nuovo ospite di Domenica In: il marito deciderà di farle una nuova sorpresa? I fan vorrebbero vederli insieme in studio e completare così il quadretto familiare. Niente è escluso: anche se Tassoni ha deciso finora di non mostrarsi di fronte alle telecamere, potrebbe decidere di fare un’eccezione. Almeno per questa volta.



