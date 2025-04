Giulio Todrani è un grande personaggio della musica italiana. Nel 1974 fondò, insieme ad Angela Cracchiolo, il gruppo Juli & Julie, che riscosse un buon successo e fu attivo fino al 1989, quando arrivò poi lo scioglimento e per Todrani nuove avventure nel mondo della musica. Fondò, infatti, un altro gruppo, “Io vorrei la pelle nera”, nel quale tra l’altro esordì anche la figlia Giorgia come corista, per poi avere una straordinaria carriera nel mondo della musica. Il padre di Giorgia, cantante di gran successo tra gli anni ’70 e ’80, ha preso parte al 2020 a “The Voice senior” dedicato appunto agli over 60 che hanno una passione per la musica e vogliono trovare il loro riscatto. L’esperienza televisiva è stata di gran successo per Giulio, che è tornato a cantare in tv dopo tantissimi anni.

Giulio Todrani, papà di Giorgia, è particolarmente legato alla figlia. In occasione della partecipazione della figlia a Sanremo 2025 ha raccontato di essersi emozionato dopo aver sentito la canzone della figlia, che non aveva ascoltato prima. “Giorgia da piccolina aveva paura del buio e lei nel testo parla di buio. Io mi sono sentito quasi in colpa perché io non lo sapevo, me lo ha detto più tardi. Se io avessi avuto questo sentore, l’avrei illuminata io” ha raccontato Giulio Todrani, innamoratissimo della figlia.

Giulio Todrani, chi è: le band fondate negli anni Ottanta

Dopo la separazione artistica da Angela Cracchiolo, con la quale aveva fondato Juli & Julie, Giulio Todrani non ha affatto abbandonato il mondo della musica, anzi, ha proseguito la sua avventura con gli “Io vorrei la pelle nera”. La band, formata nel 1991 dal papà di Giorgia, ha riunito tantissimi artisti differenti con la passione per uno stile ben preciso, il rhythm’n’blues degli anni ’60. Il loro successo è stato discreto e tra i loro meriti anche quello di aver lanciato la bravissima Giorgia.