Giulio Todrani, chi è il padre della cantante Giorgia/ Dalla band a The Voice Senior

Giulio Todrani, chi è e che cosa fa il padre di Giorgia: la cantante ospite a Che Tempo Che Fa

Giulio Todrani è il papà di Giorgia, la cantante che anche quest’anno ha saputo stupire e incantare il pubblico del Festival di Sanremo. È stato proprio lui a trasmettere alla figlia la passione per la musica, essendo anch’egli un cantante comparso di recente in un famoso talent show televisivo. Ma andiamo con ordine. Di Giulio Todrani sappiamo che ha 79 anni di età e che ha una moglie di nome Lucia Maria Lentini. La prima moglie, nonché madre di Giorgia, è invece Elsa Giordano, dalla quale ha divorziato nel 2000. Dalla seconda moglie ha avuto il figlio Renato, che ha 19 anni.

Giulio Todrani nel 2020 ha partecipato come concorrente all’edizione 2020 di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici e in onda su Rai 1. Questa sua esperienza è a coronamento di una carriera come cantante che inizia molto lontano, quando tra gli anni Settanta e Ottanta ha fondato il gruppo Juli & Julie assieme ad Angela Cracchiolo, un duo che ha pubblicato quattro dischi e ha riscosso un discreto successo fino al suo scioglimento alla fine degli anni Ottanta. Una curiosità: nel coro di questo gruppo ha esordito una giovanissima Giorgia, cimentandosi fin da subito con le sue primissime esibizioni.

Giulio Todrani, papà di Giorgia ospite a Che Tempo Che Fa: la sua carriera musicale

Giulio Todrani, papà della cantante Giorgia, non ha mai abbandonato la sua carriera musicale. Nel 1991 è infatti tra i fondatori di una nuova band, ‘Io vorrei la pelle nera’, che nella sua musica denota forti influenze rythm & blues. La figlia Giorgia lo segue anche in questa nuova avventura, diventando una dei componenti principali. Dopo aver intrapreso la carriera da solista, Giulio 1985 Todrani è tornato a lavorare con Angela Cracchiolo, ma nel 1989 i due si separano in modo definitivo. In seguito, Giulio Todrani entra nel gruppo Alan Soul & The Alanselzer di cui fa parte ancora oggi.

Giulio Todrani si è ritirato dal panorama musicale italiano per qualche tempo, tornando poi alla ribalta con la sua presenza a The Voice Senior, dove ha riscosso grande successo tra i giudici nel corso delle Blind Auditions. Anche se non è riuscito a conquistare il primo posto, senza dubbio si è fatto apprezzare tanto dai telespettatori quanto dalla giuria del talent show.











