Giulio Todrani e quella grande passione per la musica tramandata alla figlia

Forse non tutti sanno che Giulio Todrani, il papà della cantante Giorgia, è un musicista molto affermato, noto negli anni ottanta con il nome d’arte Alan Soul. Nel corso degli anni ha collaborato con diversi artisti italiani e internazionali, spaziando dal pop al soul. Alla figlia Giorgia ha trasmesso appieno la passione per la musica e lei lo ha ripagato con una carriera veramente straordinaria. Anche lui, come l’ex moglie, è rimasto di sasso quando Giorgia è stata esclusa dalla top five di Sanremo 2025.

Elsa Giordano, chi è la mamma di Giorgia/ "Quando mia figlia mi ha toccato il cuore..."

E vedere la figlia commuoversi, per la splendida standing ovation del pubblico all’ariston, è stato un vero e proprio colpo al cuore. Il papà di Giorgia ha seguito la kermesse direttamente dall’albergo e ha anche preso parte al cast de La Volta Buona in qualità di opinionista musicale.

Giulio Todrani, che amore di papà! “Cosa avrei fatto per mia figlia Giorgia…”

Parlando proprio del tributo che l’Ariston ha riservato alla figlia dopo la finale di Sanremo 2025, papà Giulio Todrani ha ammesso di essere rimasto molto colpito. “Mi ha molto ferito vederla piangere, sarei salito sul palco e sarei andato ad abbracciare mia figlia”. “Lei si è sentita amata in quel momento. Non piangeva quando era una piccola bambina”, ha continuato il padre della cantante ancora emozionato.

Giulio Todrani, il papà di Giorgia replica a Mogol: “Mia figlia non ha bisogno di lezioni!”/ “La gavetta…”

Insomma, il tributo dell’Ariston è stato senza dubbio uno splendido attestato di stima, motivo di orgoglio per il padre. Quest’ultimo ha seguito la kermesse in compagnai della mamma della figlia, nonché sua ex moglie Elsa Giordano, con la quale si è separato agli inizi degli anni duemila. Più volte parlando del suo passato, la cantante aveva fatto intendere di aver vissuto in una famiglia molto attiva, con due genitori assai pimpanti.