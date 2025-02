Giulio Todrani, il retroscena su Sanremo 2025: ecco perchè non era in platea per sua figlia Giorgia

La settimana dedicata al Festival di Sanremo 2025 è terminata ma ci vorrà ancora tempo prima di smaltire le emozioni; in molti saranno ancora alle prese con il digerire il sesto posto di Giorgia. La cantante era tra le più quotate per la vittoria finale, come avvalorato anche dalla vittoria nella quarta serata dedicata alle cover. Chissà cosa ne pensa del risultato finale il papà, Giulio Todrani, che quest’oggi sarà ospite nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona. Anche lui conosce bene le dinamiche del Festival; di padre in figlia, la passione per la musica è infatti una punta di diamante anche per il cantautore che avrà certamente seguito e supportato la cantante in questo emozionante percorso.

Giorgia, Tapiro d'Oro dopo sesto posto a Sanremo 2025: "Olly ha meritato"/ "Se potevo vincere? Io non..."

Eppure, proprio a La Volta Buona, Giulio Todrani – papà di Giorgia – ha raccontato di essersi perso l’esibizione dal vivo di sua figlia in occasione della quarta serata di Sanremo 2025. Colpa di un volo perso a causa della carta d’identità scaduta e si è dunque dovuto accontentare di vedere l’esibizione in auto. Per la finale non è riuscito a prendere posto in platea, ma forse meglio così dato che ha potuto offrire il suo supporto emotivo e psicologico alla cantante direttamente nel dietro le quinte dell’Ariston.

Davide Maggio attacca Giorgia a Domenica In: "Io so perchè non hai vinto"/ "Non hai emozioni...", web insorge

Giulio Todrani, papà di Giorgia: “Mi sento in colpa, da piccola…”

Sempre in riferimento all’appena concluso Sanremo 2025, Giulio Todrani – papà di Giorgia – non ha nascosto la commozione per il brano di sua figlia, ‘La cura per me’. In particolare, il cantautore è rimasto colpito da un passo della canzone dove si accenna alla paura del buio. Sempre nel salotto de La Volta Buona ha dunque raccontato: “E’ stata una grande emozione, ho pianto perchè il testo è molto importante; lei da piccola aveva paura del buio e non lo so sapevo, mi sono sentito quasi in colpa…”.

VIDEO UFFICIALE LA CURA PER ME DI GIORGIA A SANREMO 2025 / "Una cura per tutte le difficoltà della vita"

Ma chi è Giulio Todrani, papà di Giorgia? Come anticipato, anche lui rappresenta un’importante fetta della musica italiana. Oggi è forse lontano dai fasti di un tempo, ma nel suo periodo d’oro ha lasciato un’impronta considerevole nell’industria discografica. Celebre il duo con Angela Cracchiolo, i Juli & Julie ma anche da solista soprattutto negli anni ottanta ha impressionato per il suo canto scandito da una voce profonda e carica di intensità. Molti ricorderanno il suo ritorno in occasione di The Voice Senior 2020 dove però, a causa del Covid, non riuscì a vivere quell’esperienza nel migliore dei modi.