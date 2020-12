GIULIO TODRANI/ Padre Giorgia a The Voice Senior: “Io e mia moglie le abbiamo detto…”

Giulio Todrani ha qualcosa di musicalmente familiare nel modo di cantare, nel volto e – soprattutto – nel cognome. A The Voice Senior, Antonella Clerici è la prima a notarlo (come se già non lo sapesse), e – subito dopo di lei – anche Al Bano ha un’intuizione. “Mi sembra il papà di Giorgia”, dice a ragione. Perché sì, è proprio il papà di Giorgia, e alla fine tutti lo riconoscono. Loredana Bertè ricorda il periodo in cui cantava con la figlia nel duo Juli & Julie, l’esperienza di sicuro più importante della sua carriera artistica.

Chi è Giulio Todrani, concorrente di The Voice Senior

“Tu mi ricordi qualcuno che ho sentito durante la mia carriera”, esordisce Al Bano a un certo punto, identificando Giulio Todrani come il padre della più famosa Giorgia Todrani. Gli chiede: “Da quanti anni canti?”. Risposta: “63”. Mettendo insieme gli indizi, a poco a poco, tutti giungono alla conclusione che si tratti proprio di lui. D’altro canto, nella copertina, aveva già fatto cenno a una figlia con questo nome e alla storia a esso legata: “Ero fan di Ray Charles, e mi promisi che – semmai avessi avuto una femmina – l’avrei chiamata Georgia, come la canzone Georgia on my Mind”. In occasione di un’intervista, mamma Elsa – la moglie di Giulio – raccontò che per anni lei e il marito fecero credere alla bambina che quel brano fosse stato scritto apposta per lei.

