Giulio Todrani, papà di Giorgia: “Da piccola le ho detto una bugia…”/ “Chiamai i genitori di Alex Baroni…”

Giulio Todrani e la scelta del nome di sua figlia Giorgia: “All’anagrafe mi dissero che non si poteva…”

La puntata odierna de La Volta Buona, con la consueta conduzione di una raggiante Caterina Balivo, si è aperta con un’ampia intervista per Giulio Todrani; cantautore, artista a 360° noto anche per essere il padre di Giorgia. La chiacchierata nel salotto pomeridiano inizia proprio da un aneddoto riferito alla figlia, offerto dall’ascolto del brano Georgia on my mind. “Questa canzone chiude ogni mio concerto perchè è stata proprio quella che, quando la cantavo da giovane, pensavo: ‘Se avrò una figlia, la chiamerò Giorgia’. Volevo chiamarla Georgia, ma all’anagrafe mi dissero di no. A mia figlia ho sempre detto una bugia dicendole che Ray Charles era mia amico e che la canzone era stata scritta per lei”.

A proposito della bugia bianca di Giulio Todrani rispetto alla sua amicizia con Ray Charles, il cantautore ha aggiunto: “Mia figlia Giorgia è riuscita ad incontrarlo ed hanno cantato insieme; è riuscita a realizzare quello che era il mio sogno. Ray Charles toccava il polso alle donne per capire se le piacevano anche dal punto di vista fisico, e l’ha fatto anche con lei. Quando Giorgia gli ha raccontato della mia tenera bugia, lui rispose: ‘Tuo padre è un grande bugiardo ma è molto simpatico’“. Nel prosieguo dell’intervista, Giulio Todrani – papà di Giorgia – ha anche commentato l’iconica interpretazione di sua figlia al fianco di Mia Martini e Michele Zarrillo, sul palco del Festival di Sanremo. “Mia Martini veniva a sentirmi con sua sorella e Renato, venivano al “Titan” e io suonavo con il mio gruppo quando ancora mi chiamavo Giulio Sangermano. Si era creata una certa amicizia, chiaramente musicale. Loredana Bertè poi è diventata la mia coach a The Voice, però perchè mi ricordi questo…”.

Giulio Todrani, dall’amarezza per The Voice al commosso ricordo di Alex Baroni: “Oggi sarebbe tra i più grandi…”

Senza che l’argomento rimanesse in sospeso, Giulio Todrani ha spiegato perché la bella esperienza a The Voice Senior gli ha comunque lasciato una leggera amarezza. “Ho preso il Covid, sono stato due mesi all’ospedale; mio figlio Renato e anche mia moglie si sono ammalati. Ho avuto seri problemi di respirazione e quando ho fatto la seconda esibizione ero ancora positivo. Mi è dispiaciuto perchè è stato bello, li cantano tutti bene perchè sono tutti professionisti. Alla fine una casalinga mi ha tolto il posto…”. Verso il finire dell’intervista rilasciata a La Volta Buona di Caterina Balivo, il padre di Giorgia ha anche ricordato con commozione Alex Baroni, ex fidanzato di sua figlia e compianto artista di assoluto valore.

“Alex Baroni? L’ho conosciuto prima di Giorgia perché venne a fare delle incisioni a Roma. La sera, quando facevamo i concerti, lui veniva a trovarmi e facevamo dei pezzi insieme. Un giorno mi chiese di venire ad una serata al teatro di Giorgia. Dopo lo spettacolo siamo andati a salutarla e poi a cena insieme; il destino ha voluto che loro si sedessero seduti ed hanno cominciato a parlare tutta la sera di musica. Dopo qualche giorno mi ha detto che sarebbe uscita con un mio amico, cioè lui…” Questo il racconto di Giulio Todrani, con particolare riferimento al primo incontro tra il compianto Alex Baroni e sua figlia Giorgia. Prima che in studio arrivasse anche suo figlio Renato per una simpatica sorpresa, il cantautore ha concluso. “Alex Baroni era un grandissimo artista, oggi sarebbe stato tra i più grandi; se n’è andato troppo presto. Purtroppo ho dovuto avvertire i genitori ed è stato bruttissimo”.











