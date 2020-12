Giulio Todrani papà di Giorgia, The Voice Senior/ “La mia difficile lotta col Covid”

Giulio Todrani, il papà di Giorgia, partecipa alla semifinale di The Voice Senior in collegamento da casa. Questo perché è stato trovato positivo al Covid-19 e quindi non si è potuto esibire in studio. Alla fine ha voluto brevemente raccontare la sua esperienza, sottolineando, nel poco spazio a disposizione: “La mia lotta contro il Covid-19 è stata un po’ pesante all’inizio, ma ora sto meglio per fortuna”. Antonella Clerici manda, ovviamente, un bel messaggio anche nei confronti delle tante persone che stanno soffrendo e le famiglie che hanno perso qualcuno di caro proprio per questo maledetto virus: “Perché poi il gioco va in secondo piano e la salute viene sempre al primo posto”. Fatto sta che Giulio ha dimostrato ancora una volta la sua grandissima professionalità ed è riuscito anche a strappare applausi.

Giulio Todrani papà di Giorgia, fuori da The Voice Senior

Termina qui l’avventura del papà di Giorgia, Giulio Todrani, a The Voice Senior. L’artista è stato fermato a casa e costretto a cantare in collegamento a causa del Coronavirus. Nonostante questo non ha pesato sulla sua esibizione che è stata di assoluto livello. Il suo coach Loredana Bertè ha però deciso di mandare avanti Giovanna Sorrentino nella sfida a tre che Giulio ha sostenuto con lei e Roberta Cappelletti. Nonostante questo si è preso una grandissima soddisfazione il papà di Giorgia, riuscendo a far capire che quella splendida voce che ha la figlia è una bella eredità che proprio lui le ha lasciato.



