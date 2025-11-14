La Volta Buona, toccante ricordo di Alex Baroni con suo fratello Guido e Giulio Todrani. Il papà di Giorgia: “Mi chiede di mia figlia e…”.

Lo studio de La Volta Buona come sempre offre splendidi tributi e ricordi di grandi artisti, volti del mondo dello spettacolo che troppo presto hanno lasciato questa terra. Spicca la presenza di Guido, fratello di Alex Baroni con la fianco Giulio Todrani ovvero il papà di Giorgia. Nasce immediatamente un momento toccante, scandito da ricordi magici e impreziosito da immagini del passato che ricordano quanto la voce di Alex Baroni meritasse di avere più tempo per conquistare il cuore degli appassionati.

Approfittando della presenza di Guido, fratello di Alex Baroni, ci pensa Giulio Todrani a raccontare qualche particolare aneddoto riferito al rapporto tra il compianto cantante e sua figlia Giorgia. A quanto pare, fu proprio lui a propiziare il primo incontro: “Lui lavorava con me, una sera mi chiese: ‘Mi porti a vedere tua figlia Giorgia?’. Andammo ad un suo concerto e dopo andammo tutti a cena insieme; lì passarono tutto il tempo a parlare di musica invece di mangiare e dopo qualche giorno mia figlia mi disse: ‘Papà, esco con un tuo amico: Alex’”.

Guido, fratello di Alex Baroni a La Volta Buona: la rivelazione di Giulio Todrani, “Chiamai io quella sera…”

La memoria torna poi al terribile incidente di Alex Baroni, il fratello Guido – ospite a La Volta Buona – accenna a quei momenti per poi essere interrotto ancora da Giulio Todrani che svela: “Sai chi ti ha chiamato quella sera? Io”. Il papà di Giorgia ebbe il doloroso compito di chiamare la mamma del compianto artista per metterla al corrente di quanto accaduto: “Io cercai di dirle che non era niente di grave ma come le dissi dell’incidente sentii un urlo, ancora adesso mi viene la pelle d’oca…”. Riprende la parola Guido, fratello di Alex Baroni: “Prendemmo il treno senza sapere cosa avremmo trovato, poi abbiamo saputo…”.