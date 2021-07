Giulio Todrano e Elsa Giordano, genitori di Giorgia/ Lui: “ha iniziato con me”

Giulio Todrano ed Elsa Giordano sono i genitori della celebre cantante Giorgia. Il padre ha partecipato all’edizione senior di The Voice, mostrando grandi capacità ed una certa confidenza col palco. L’amore per la musica è stato dunque tramandato di padre in figlia, con Giorgia che è diventata famosa e apprezzata in tutto il mondo con le sue canzoni. Durante una delle puntate di The Voice Senior il padre di Giorgia, Giulio Todrano, a proposito del percorso di sua figlia ha svelato: “Giorgia ha una grande gavetta, ha cominciato con me a 16 anni e lei faceva i cori per Juli & Julie, ha cominciata da zero”.

Giulio Todrano e Elsa Giordano, genitori di Giorgia: l’orgoglio del padre

Giulio Todrano è molto orgoglioso del percorso intrapreso da sua figlia e non potrebbe essere altrimenti. Un percorso fatto di sacrifici, gavetta e grande talento: “Lei – ha spiegato il papà – era così già a 16 anni, cantava già in questa maniera”. Per quanto riguarda la vita privata del padre, sappiamo che Giulio Todrani è stato sposato fino al 2000 con la madre di Giorgia, Elsa Giordano. I due hanno divorziato e dopo la separazione il padre ha voltato pagina sposandosi con Lucia Maria Lentini, diventata poi madre del figlio Renato, oggi ventenne.

