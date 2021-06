Giulio Venturini, marito Anna Fendi/ Lei: “quando l’ho perso….”

Chi è Giulio Venturini?

Giulio Venturini è stato il marito di Anna Fendi, la stilista ed imprenditrice italiana che nell’ottobre 2011 ha ricevuto il prestigiosissimo riconoscimento IWF Hall Of Fame a Washington per il suo impegno continuo e costante nella promozione del bello e del made in Italy. La stilista, che oggi si occupa principalmente di interior design e cura della tavola, è stata legata a Giulio Venturini. Un amore importante quello tra la stilista e l’ingegnere civile che si sono uniti in matrimonio. Dalla loro relazione sono nate anche tre splendide figlie: Silvia, Ilaria e Maria Teresa che l’hanno resa anche nonna di dodici nipoti.

Purtroppo Venturini è venuto a mancare molto presto come ha raccontato proprio la stilista: “io mi occupavo del prodotto per mia attitudine naturale. Nel 1976, quando persi mio marito, ebbi un rifiuto per tutto e improvvisamente, forse perché la clientela mi aveva sottratto alla vita familiare, lasciai l’atelier in Via Borgognona dove lavoravo e mi dedicai esclusivamente alla parte progettuale stilistica. In quel periodo avemmo una grande soddisfazione: gli Stati Uniti decretarono il nostro successo”.

Giulio Venturini, marito Anna Fendi: le figlie “Era davvero un bravo, bravissimo cuoco”

La morte di Giulio Venturini ha indubbiamente segnato la vita della moglie Anna Fendi, ma anche delle tre figlie Silvia, Ilaria e Maria Teresa. Proprio Silvia Venturini Fendi ricordando il padre dalla rivista di moda Harpers Bazaar ha rivelato: “era davvero un bravo, bravissimo cuoco. Mio padre era più una madre in verità, ci preparava il pranzo, ci veniva a prendere a scuola. Era un brav’uomo, non si è mai sentito meno potente solo perché era lui ad andare al mercato a fare la spesa; era molto moderno. Alla nostra scuola, ricordo, era sempre nominato il papà migliore, fondamentalmente perché era l’unico ad esserci sempre. Ero molto fiera di questo”.

Purtroppo la morte del padre è arrivata quando Silvia aveva soli quindici anni. Un lutto difficilissimo da affrontare per una giovane adolescente che, a distanza di anni, ha raccontato: “ci siamo sentite perse io e le mie sorelle, è stato molto difficile da affrontare”.



