Giulio Violati, chi è il marito di Maria Grazia Cucinotta/ “30 anni fa il nostro primo bacio e…”

Giulio Violati, chi è il marito di Maria Grazia Cucinotta

Giulio Violati è il marito di Maria Grazia Cucinotta che, da anni, vive una splendida storia d’amore con l’uomo con cui ha formato una famiglia con la nascita della figlia Giulia. Quello tra Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati è un amore che dura da tantissimo anni. L’attrice, invece, vive una storia che dura da ormai trent’anni, ma chi è l’uomo che ha rapito il cuore dell’attrice ormai anni fa? Imprenditore, Giulio Violati è nato nel 1966. I due si sono conosciuti alla fine degli anni Ottanta ad una festa di Capodanno organizzata da Massimo Santoro, genero di Rita Dalla Chiesa

Maria Grazia Cucinotta e la malattia della sorella/ "Continua a lottare, il nostro amore è infinito"

All’epoca, Maria Grazia Cucinotta aveva già debuttato nel mondo dello spettacolo e la sua bellezza rapì totalmente Giulio Violati con cui è convolata a nozze nel 1995. La coppia ha poi avuto l’unica figlia nel 2001.

La dedica di Maria Grazia Cucinotta al marito Giulio Violati

Nonostante il successo, Maria Grazia Cucinotta è sempre riuscita a proteggere il suo matrimonio vivendo la vita privata con molta discrezione. Sui social, tuttavia, si lascia spesso andare a dolci dediche come è accaduto in occasione di un anniversario davvero speciale.

Giulia Violati, chi è la figlia di Maria Grazia Cucinotta/ L'attrice: "Ne avrei voluti tanti altri"

Lo scorso 27 gennaio, infatti, in occasione del trentesimo anniversario del primo bacio, Maria Grazia Cucinotta ha pubblicato un video in cui spicca una foto di coppia in cui bacia teneramente il marito con un enorme mazzo di rose. “30 anni fa il nostro primo bacio e io ti amo ogni giorno di più….”, scrive l’attrice.













© RIPRODUZIONE RISERVATA