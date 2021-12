Giulio Violati, Giulia: marito, figlia Maria Grazia Cucinotta/ “La prima volta…”

Giulio Violati è il marito della celebre showgirl Maria Grazia Cucinotta, nonché un imprenditore affermato. Ma cosa sappiamo sul suo contro? Sbriciando sul web scopriamo che è il figlio di Carlo Violati, ex amministratore delegato di Ferrarelle. L’imprenditore e l’attrice si sono sposati nel 1995 e nel 2001 hanno avuto Giulia, la loro unica figlia. La coppia si è incontrata alla fine degli anni ottanta, quando la Cucinotta aveva appena preso parte a Miss Italia. L’avvicinamento vero e proprio pare si sia concretizzato ad una festa di Capodanno, organizzata da Massimo Santoro.

Tra i due, a quanto pare, non è scattata subito la scintilla. Dopo essersi innamorati e aver messo al mondo Giulia, Maria Grazia Cucinotta ha spesso ammesso di desiderare un secondo figlio, ma il sogno non si è mai realizzato. Pochi mesi fa, precisamente ad ottobre, Giulio e Maria Grazia Cucinotta hanno rinnovato le loro promesse matrimoniali in occasione del 25esimo anniversario di matrimonio.

In una interessante intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, l’attrice ha speso parole molto forti ricostruendo il suo rapporto con Giulio. “Il primo impatto è stato molto forte, non positivo. Ma poi ha capito che io sono nata in mezzo alla verità e ora ama anche lui la sincerità dei miei amici di infanzia, che si spezzano in quattro per aiutarti”, ha raccontato. “Spesso negli ambienti di Giulio anche l’amicizia è un pretesto per parlare di business: nella mia borgata tutti parlano di amore, aiuto e amicizia. Forse perché il business non c’è”.

Come dicevamo, il marito di Maria Grazia Cucinotta è molto incline al business e gli viene riconosciuto un notevole fiuto per gli affari. Al punto che la dolce metà della showgirl, con il tempo, ha deciso di investire anche in campo cinematografico, intraprendendo la carriera di produttore cinematografico.



