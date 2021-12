Giulio Violati, marito Maria Grazia Cucinotta/ 26 anni insieme e la figlia Giulia

Giulio Violati, imprenditore e produttore cinematografico

Giulio Violati è il marito di Maria Grazia Cucinotta. L’imprenditore romano e l’attrice si sono conosciuti verso la fine degli Anni 80, alla festa di fine anno organizzata da Massimo Santoro. I due si sono sposati il 7 ottobre 1995 e hanno da poco festeggiato 26 anni di matrimonio: “26 anni insieme. Le vere storie d’amore non hanno mai una fine. Ti amissimo”, ha scritto la Cucinotta sui social nel giorno del loro anniversario di nozze. Lo scorso anno, in occasione delle nozze d’argento, Giulio Violati e Maria Grazia Cucinotta hanno scelto di celebrare una seconda volta il loro amore: “Ci siamo riscelti per continuare la nostra vita insieme, l’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai davanti alle difficoltà, insieme si supera tutto”, era stato l’annuncio su Instagram.

Maria Grazia Cucinotta, L'ingrediente perfetto/ "Ho conquistato mio marito cucinando"

Giulia Violati, figlia Maria Grazia Cucinotta

Nel 2001 Maria Grazia Cucinotta e Giulio Valenti sono diventati genitori di Giulia, oggi ventenne. “La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore e quel battito è il battito del nostro cuore. Ogni volta che ti guardiamo amandoti ogni secondo di più. Tu sei la nostra vita, la nostra felicità“, è stata la dedica social dell’attrice in occasione dei 18 anni della figlia. Nel 2017 Giulia Violati ha lavorato con mamma Maria Grazia nel cortometraggio contro il bullismo chiamato “Il compleanno di Alice”. “Pur essendo partita da lei l’idea, nella vita Giulia punta a fare tutt’altro. E se vorrà andare all’estero io le farò le valigie. Non è facile avere una madre ingombrante come me”, ha raccontato l’attrice come riporta Elle.

