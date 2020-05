Giulio Violati, marito Maria Grazia Cucinotta/”Crisi da quarantena? Ci amiamo di più”

Pubblicità

Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati, hanno passato indenni la dura prova di questa quarantena. L’attrice non ha mai nascosto la sua devozione e il suo amore al marito che ha sposato nel lontano 1995 dopo anni d’amore dal loro primo incontro avvenuto già alla fine degli anno Ottanta. Non c’è bisogno di presentazione quando si parla di Giulio Violati l’imprenditore che ha saputo rubare il cuore gli esami non finiscono mai. La stessa attrice, intervenuta a Vieni da Me nelle scorse settimane non ha solo raccontato i suoi 25 anni di matrimonio con Giulio Violati ma anche la paura di affrontare la quarantena insieme, nella stessa casa, per così tanto tempo. Chi è spesso abituato a viaggiare e ritrovarsi insieme per pochi giorni a settimana non sapeva come sarebbe stato questo periodo ma sembra che, anche in questo caso, il loro amore abbia saputo tenere duro.

GIULIO VIOLATI, CHI E’ IL MARITO DI MARIA GRAZIA CUCINOTTA

Maria Grazia Cucinotta aveva rivelato: “Chissà se una simile situazione consoliderà ulteriormente il rapporto… Chissà… E invece la ‘prova forzata’ ha dato un risultato certo: ‘Siamo innamorati più di prima’. Avevo paura a inizio quarantena…”. Giulio Violati non è stato promosso solo nella sua versione ma anche in quella di padre visto che la stessa attrice ha confermato: “È quel padre che avrei sempre voluto avere io. L’ho sposato per amore e perché sapevo che sarebbe stato fantastico come genitore”. Cos’altro racconterà di lui e di questa quarantena insieme?



