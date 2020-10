Giulio Violati, marito Maria Grazia Cucinotta/ L’attrice: “l’ho sposato per amore”

Giulio Violati è il marito di Maria Grazia Cucinotta, l’attrice e regista ospite del rotocalco di successo “Verissimo” in onda su Canale 5. La coppia è felicemente sposata da 25 anni; un vero e proprio primato per una coppia dello star system italiano. Un amore che la coppia ha voluto celebrare con un secondo matrimonio come ha raccontato proprio l’attrice de Il Postino dalle pagine del settimanale Gente: “mi risposo con Giulio Violati”. Nozze d’argento per la coppia che lo scorso 7 ottobre ha confermato le loro promesse d’amore durante una cerimonia intima e privata tra pochissimi amici e parenti. “Si tratta di un rapporto bellissimo. Un’intesa fantastica” sono i commenti di alcuni persone molto vicine alla coppia, anche se è la stessa Cucinotta a sbottonarsi parlando del rapporto d’amore con il marito: “l’intesa sessuale è sempre stata importante per tenerci uniti e con gli anni è migliorata”. Non solo, l’attrice e regista parlando del marito ha anche aggiunto: “Giulio è un papà perfetto, è quel padre che avrei sempre voluto avere io. L’ho sposato per amore e perché sapevo che sarebbe stato fantastico come genitore”.

Chi è Giulio Violati, marito di Maria Grazia Cucinotta

Ma chi è Giulio Violati? Non solo il marito di Maria Grazia Cucinotta, una delle attrici italiane più amate e conosciute all’estero, ma anche un imprenditore romano di grande successo. Il suo nome è legato a quello del padre Carlo Violati, amministratore delegato della Ferrarelle che tanto ha fatto per la nota azienda di acqua frizzante. Tale padre tale figlio verrebbe da dire, visto che anche Giulio è un manager dalle grandissime capacità organizzative. In realtà il marito della Cucinotta oggi lavora anche come produttore cinematografico fianco a fianco con la moglie. La coppia si è conosciuta tantissimi anni fa; per la precisione sul finire degli anni ’80 quando Maria Grazia Cucinotta partecipò al concorso di bellezza di Miss Italia. Una vetrina importantissima per l’aspirante attrice che fu immediatamente notata da Renzo Arbore che la volle nel programma “Indietro Tutta”. La scintilla tra Maria Grazia e Giulio è scoppiata qualche anno dopo in occasione di una festa di Capodanno organizzata da Massimo Santore. Dal primo incontro al matrimonio sono passati alcuni anni, visto che la coppia ha deciso di convolare a nozze il 7 ottobre del 1995. Dal amore amore è nata anche una figlia di nome Giulia.



