Giulio Zeppieri/ “Esordio per caso agli Internazionali, esperienza pazzesca”

Una grande emozione quella vissuta da Giulio Zeppieri. Il ragazzo prodigio del tennis italiano ieri ha disputato agli internazionali BNL d’Italia la sua prima partita in assoluto in un palcoscenico ATP 1000 contro Karen Kachanov: per il 21enne è arrivata una sconfitta, ma non ha assolutamente sfigurato ed è sembrato sul livello del suo avversario – numero 26 del mondo – per gran parte della partita.

Questa mattina Giulio Zeppieri è intervenuto su RTL 102.5 durante “W l’Italia” e ha spiegato di aver partecipato al prestigioso torneo per caso: “Non dovevo neanche giocare, ero qui. Mi hanno chiamato all’ultimo e ho accettato. Si è fatto male Lorenzo Musetti che ha rinunciato, al suo posto è andato Luca Nardi e quindi mi sono ritrovato a giocare. L’ho saputo la sera prima alle 19”.

GIULIO ZEPPIERI OSPITE A RTL 102.5 E LA DEDICA ALLA FIDANZATA GIULIA

“Credo di aver visto raramente un’atmosfera del genere”, ha rivelato Giulio Zeppieri nel corso dell’intervista a “W l’Italia”. Un’atmosfera sentita addosso in una maniera incredibile, ha evidenziato il giovane, soprattutto per l’enorme platea presente al Foro Italico per seguire la sua partita: “Per me è stata un’esperienza pazzesca che non dimenticherò”. Per quanto riguarda i colleghi ancora in gara per la vittoria finale, Giulio Zeppieri ha spiegato di non tifare un giocatore in particolare, ma l’augurio è “che gli italiani vadano più avanti possibile”. Tennis ma non solo. Il classe 2000 di Latina ha parlato anche della sua vita privata e in particolare della fidanzata Giulia, alla quale ha voluto dedicare “Love of my life”, uno dei brani più amati dei Queen: “Spero mi stia guardando da casa. Le mando un bacio e un grande abbraccio. La amo”. La sconfitta con Kachanov è ormai alle spalle, ora Giulio Zeppieri può guardare avanti con fiducia: la top 200 è sempre più vicina e il suo talento cristallino gli permette di sognare in grande.

