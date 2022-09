Giuni Russo, com’è morta e malattia/ “Tumore al cervello? Fu lucida fino alla fine…”

Era il 14 settembre 2004 quando veniva annunciata la morte di Giuni Russo, all’anagrafe Giusy Romeo. La cantante, ricordata per il suo grande successo “Un’estate al mare“, canzone culto del 1982, fu stroncata dal tumore. L’interprete siciliana, che aveva da poco compiuto 53 anni, era malata da tempo e se ne è andata nella sua casa di Milano. Il mondo della musica conosceva da tempo le condizioni della cantante, mostrando però un po’ tardi solidarietà, forse anche perché era rimasta a lungo lontana dalla scena musicale di cui fu protagonista nel 1982. Ma è pur vero che Giuni Russo non andava così d’accordo con le regole del mercato e dell’industria musicale.

Giuni Russo scoprì la malattia nel 1999: le fu diagnosticato un tumore al cervello, per il quale fu costretta a sospendere per un breve periodo la sua attività musicale per sottoporsi alle cure. Ma tornò a cantare, infatti nel 2003 riuscì a tornare anche al Festival di Sanremo, a 35 anni dalla sua ultima volta.

GIUNI RUSSO, IL TUMORE AL CERVELLO E LA FEDE

Giuni Russo ha combattuto con il tumore al cervello per cinque anni, sperando che la malattia diventasse cronica e le consentisse di continuare a vivere il più a lungo possibile, consapevole infatti di non poter guarire. Ma purtroppo non fu così: morì nella sua casa di Milano fra il 13 e il 14 settembre, confortata anche dalla fede. Infatti, aveva abbracciato la fede nel Carmelo, tanto che si diceva Carmelitana d’amore. «Lei ci accompagnava a dei corsi spirituali e un giorno disse proprio: “Sono innamorata dgii Gesù”. Con tale forza da escludere fosse un bel concetto e basta. Fu quell’amore che la sostenne nella malattia e nell’affrontare il trapasso», raccontò nel 2015 all’Avvenire madre Emanuela della Madre di Dio, priora del Monastero delle carmelitane scalze di Milano, il Convento di Santa Teresa di Gesù Bambino. A

proposito della malattia, quindi del tumore al cervello, ricordò la telefonata in cui Giuni Russo le comunicò la diagnosi, «aggiungendo che, se il Signore le avesse concesso ancora degli anni, li avrebbe spesi al meglio. Altrimenti, fosse fatta la Sua volontà. Fu lucidissima fino alla fine, pur in momenti di enorme dolore fisico. Ricordo anche quando, a Bergamo, disse al professore di non accanirsi: poi restammo sole a meditare, finché non accettò l’idea della morte».

