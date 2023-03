Giunta Lombardia, Fontana “stasera chiudiamo”/ Lista totonomi: Bertolaso c’è, Sanità…

ULTIME ORE DECISIVE PER LA NUOVA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA. FONTANA: “DOMANI I NOMI”

«Sulla Giunta di Regione Lombardia stasera chiudiamo, domani avrete la lista con tutti i nomi»: lo ha detto a margine di un incontro a Palazzo Lombardia il riconfermato Presidente Attilio Fontana, in vista della prima riunione del Consiglio Regionale che si terrà il prossimo 15 marzo 2023 a Palazzo Lombardia. «Non ci sono nodi da sciogliere – ha detto ancora il Governatore leghista -, ci sono ancora da chiarire due-tre punti sulla delimitazione delle competenze dei singoli assessorati. Cose per le quali abbiamo fatto degli approfondimenti, perché in alcuni ambiti ci sono anche delle questioni tecniche, che volevamo approfondire per essere sicuri che certe cose si potessero o non si potessero fare. Questa sera ci troviamo e chiariamo questi ultimi punti (ovvero i possibili spacchettamenti di assessorati ndr): domani ci sarà la comunicazione della giunta».

Avvocato Fontana: pm giudichino reati no riflessioni Covid/ “È supplenza filosofica…”

Il totonomi dunque impazza sempre più tra gli uffici di Regione Lombardia in vista della lista ufficiale in arrivo domani con comunicazione dello stesso Presidente rieletto alle ultime Elezioni Regionali lombarde: la divisione del maxi assessorato a Welfare e Sanità – si pensa a ben 4 caselle, due sul fronte Salute e due sul tema delle Politiche Sociali – ma anche il frazionamento tra Sport e Olimpiadi, con quest’ultima delega che potrebbe rimanere in mano al Presidente Fontana vista l’importanza dell’evento che si terrà nell’inverno 2023-2024. L’ipotesi sul tavolo a poche ore dal vertice definitivo è quella di una nuova giunta Lombardia, come quella uscente, composta da 16 assessori e 4 sottosegretari.

INCHIESTA COVID BERGAMO/ Se i pm non hanno capito cos'è successo davvero nel 2020

LISTA TOTONOMI GIUNTA LOMBARDIA: TUTTE LE IPOTESI PER FDI, LEGA, FI E LISTA FONTANA

Al momento la possibile composizione della Giunta di Regione Lombardia vedrebbe 8 assessori in casa FdI, 5 alla Lega, 2 a Forza Italia, 1 per la Lista Fontana, ruolo da sottosegretari per Noi Moderati (o 1 assessorato). Tutto però è ancora da comporre con gli ultimi accorgimenti, come spiega ancora Fontana: «Stasera ci troviamo a Roma, chiariamo questi ultimi punti e poi diremo i nomi. Domani ci sarà la comunicazione sulla giunta. Sanità? È l’unica questione sulla quale ci sono da fare ancora alcune riflessioni perché ci sono tante motivazioni positive che vanno in una direzione e tante nell’altra. Non c’è contrapposizione, è una scelta di cosa sia più opportuno». Quello che è certo al momento è la presenza di Guido Bertolaso in uno degli assessorati legati alla Sanità, anche se appunto va capito come e quanto sarà “spacchettato” l’imponente assessorato tenuto nell’ultima Giunta prima da Giulio Gallera e poi da Letizia Moratti. Ecco qui di seguito il totonomi aggiornato alla giornata di mercoledì 7 marzo 2023, in attesa della lista ufficiale in arrivo domani:

AUTONOMIA DIFFERENZIATA, OK DA CONFERENZA STATO-REGIONI/ Fontana: percorso è partito

FRATELLI D’ITALIA

8 glia assessori richiesti da FdI, tutti ancora in forse per capire quale collocazione prendere: Romano La Russa si avvicina alla conferma per la Sicurezza, sfida tra Carlo Maccari, Barbara Mazzali, Franco Lucente e Marco Alparone per il Bilancio (oggi in mano alla Lega, ndr). Possibile ingresso di Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, in un assessorato di peso magari proprio all’Agricoltura.

LEGA

Tra i 5 nomi che aleggiano in casa Carroccio in prima fila resta Guido Guidesi allo Sviluppo Economico, Massimo Sertori alla Montagna e agli Enti locali, Claudio Maria Terzi, Davide Caparini gli altri nomi in ballo: Fabio Rolfi verso la candidatura a sindaco di Brescia, Alessandro Fermi verso ruolo da sottosegretario.

FORZA ITALIA

Il più quotato tra i prossimi assessori in Giunta Lombardia per FI resta Gianluca Comazzi (liberando così posto in Consiglio Regionale al primo dei non eletti, Giulio Gallera), ma anche Simona Tironi viene data vicinissima ad entrare in giunta.

LISTA FONTANA E NOI MODERATI

Vittorio Sgarbi dovrebbe rimanere al Ministero della Cultura ergo non entrerà in Giunta Lombardia, al suo posto in quota Noi Moderati potrebbe trovare posizionamento Raffaele Cattaneo, riconfermato all’Ambiente. Oltre a Bertolaso, potrebbe emergere un secondo assessore in quota Lista Fontana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA