Giunta Regione Lazio, squadra di Rocca/ Nomi 10 assessori: Angelilli vicepresidente

ROCCA HA PRESENTATO LA NUOVA GIUNTA DI REGIONE LAZIO

Dieci assessori, 5 uomini e 5 donne, con grande maggioranza per Fratelli d’Italia e una squadra nella quale spicca l’assenza di membri Udc: il neo-Presidente Francesco Rocca ha presentato oggi a Roma la nuova Giunta di Regione Lazio (qui invece la Giunta di Regione Lombardia nominata giovedì, ndr) a poche ore dallo “strappo” con l’Udc che reclama almeno una delega all’interno della maggioranza per governare i prossimi 5 anni. «Tengo per me la delega della sanità, per affrontare questa sfida perché è un impegno su cui ho messo la faccia e voglio assumermi la responsabilità», ha spiegato in conferenza stampa il Governatore prima di annunciare i 10 nomi degli assessori scelti per la nuova Giunta di Regione Lazio.

La situazione economica – ha aggiunto – «non è delle migliori, e questo si lega con la sfida che abbiamo davanti. C’è una complessità della sfida soprattutto per il debito e le poche risorse, è una sfida enorme». L’esposizione debitoria è l’elemento «che più mi preoccupa», ha poi sottolineato Rocca, «perché può limitare l’esercizio pieno dell’amministrazione. Sto facendo una attività di ricognizione molto importante, che renderò nota tra 15 giorni alla stampa e ai cittadini, per far conoscere il punto di partenza, per misurare lo sforzo che faremo tutti insieme e gli obiettivi che raggiungeremo». Come priorità massima vi sarà il bilancio tecnico, conclude Rocca, «Ma sarà un bilancio tecnico ‘fotocopia’ per consentire l’avvio delle pratiche amministrative. Poi visto che il bilancio è un atto politico, procederemo con l’assestamento tra maggio e giugno». La prima seduta del Consiglio Regionale è stata convocata per lunedì 13 marzo e sarà presieduta dal consigliere più ‘anziano’, cioè il più votato ovvero Giancarlo Righini (oltre 38mila nella circoscrizione di Roma), consigliere uscente FdI. In merito alla polemica per la non presenza dell’Udc in Giunta Regione Lazio, «Da lunedì ce ne faremo una ragione» attacca il segretario regionale del partito, Marco Di Stefano, con Nazzareno Neri che sottolinea inoltre «Ci stanno estromettendo relegandoci di fatto ad un appoggio esterno»

GIUNTA REGIONE LAZIO, TUTTI I NOMI DEI 10 ASSESSORI DI ROCCA PRESIDENTE

In conferenza stampa il Presidente Francesco Rocca ha dunque presentato i 10 nuovi assessori per la Giunta di Regione Lazio al governo del territorio per i prossimi 5 anni: cinque donne e cinque uomini, 6 assessori in tutto su 10 a Fratelli d’Italia, 2 alla Lega e a Forza Italia. Il capo di gabinetto scelto da Rocca sarà invece Giuseppe Pisano. Ecco qui di seguito tutti i nomi e le cariche dei nuovi assessori di Giunta Regione Lazio, scelti dal Presidente Francesco Rocca (che tiene la delega alla Sanità) con i leader dei partiti in coalizione:

Fratelli d’Italia: 6 assessori

– Roberta Angelilli: vicepresidente della regione Lazio, assessore Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione

– Giancarlo Righini: Bilancio e Prorammazione Economica, Politiche Agricole, Caccia e Pesca e Parchi e Foreste

– Elena Palazzo: Ambiente, Transizione Energetica, Sport e Turismo

– Manuela Rinaldi: Lavori Pubblici e Politiche di Ricostruzione

– Fabrizio Ghera: Mobilità e Trasporti, Viabilità e Infrastrutture, Tutela del Territorio, Economia Circolare, Demanio e Patrimonio

– Massimiliano Maselli: Inclusione Sociale e Servizi alla Persona

Lega: 2 assessori

– Simona Baldassare: Cultura, Pari Opportunità; Politiche Giovanili e della Famiglia e Servizio Civile

– Pasquale Ciacciarelli: Urbanistica e Politiche Abitative; Case Popolari e Politiche del Mare

Forza Italia: 2 assessori

– Giuseppe Schiboni: Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito

– Luisa Regimenti: Sicurezza Urbana e Enti Locali











