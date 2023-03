Giunta Regione Lombardia, squadra di Fontana/ Nomi assessori: Bertolaso alla Sanità

FONTANA HA PRESENTATO LA NUOVA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA

È nata la nuova Giunta di Regione Lombardia che sosterrà il lavoro del Presidente Attilio Fontana nei prossimi 5 anni di Governo sul territorio lombardo: volti confermati e molti nuovi, con la “stella polare” di Guido Bertolaso che rimane in continuità sull’assessorato alla Sanità (con la grossa novità del mancato spacchettamento tra Salute e Welfare, che dunque rimangono in campo all’ex Capo della Protezione Civile). Nella breve diretta di presentazione da Palazzo Lombardia, il Governatore rieletto alle Regionali di febbraio ha espresso soddisfazione per un accordo di coalizione – Fdi, Lega, FI, NoiModerati, ListaFontana – raggiunto in poche riunioni, al netto dei “braccio di ferro” ripetuti e presunti secondo i media.

«Tutte le forze che compongono la maggioranza politica della nostra Regione hanno confermato, ancora una volta, unità di intenti e grande senso di responsabilità. Al termine di un confronto costruttivo, propositivo e sempre mirato all’efficienza e al buon governo della Lombardia, è stato infatti trovato un accordo sulla composizione della Giunta che governerà la nostra regione per i prossimi cinque anni, che coinvolge tutte le forze della coalizione», aveva spiegato stamane Fontana prima di presentare la Giunta di Regione Lombardia. Al Pirellone ha poi aggiunto «La discussione per arrivare alla Giunta di Regione Lombardia è stata velocissima, dopo solo tre riunioni di cui la prima informale: realizzare la miglior Giunta possibile e mettere l’interesse della coalizione e dei cittadini lombardi». Migliori condizioni per una giunta di qualità che cercasse di rappresentare i territori, questo l’aspetto importante sottolineato dal Presidente rieletto al secondo mandato: «gli assessori sono persone che hanno quasi sempre vinto la loro battaglia elettorale sui territori. Ci sarà forte radicalmente territoriale. Agli assessori chiedo di approcciare il loro lavoro con grande umiltà e grandissimo rispetto del Consiglio Regionale, come già avvenuto nella scorsa legislatura».

GIUNTA REGIONE LOMBARDIA, TUTTI I NOMI DEI 16 ASSESSORI DI FONTANA

Sono in tutto 16 gli assessori della nuova Giunta di Regione Lombardia, confermando il numero già scelto nella prima legislatura 2018-2023: 7 in quota Fratelli d’Italia, lista di maggioranza vincitrice delle Regionali; 5 alla Lega, 2 a Forza Italia e 2 alla Lista Fontana (un ruolo di sottosegretario per Noi Moderati). Come già anticipato, è il nome di Guido Bertolaso a rappresentare la continuità con la precedente giunta, ma soprattutto per la scelta di mantenere in quota Fontana (con il plauso della Lega) l’assessorato delicato che unisce Sanità e Welfare. Niente spacchettamento alla fine, con la vicepresidenza che finisce in quota FdI (Alparone) così come l’altro importante ruolo del Bilancio-Economia che passa dalla Lega al partito di Giorgia Meloni. Ecco qui di seguito tutti i nomi e le cariche dei nuovi assessori di Giunta Regione Lombardia, scelti dal Presidente Attilio Fontana con il leader dei partiti in coalizioni:

Fratelli d’Italia: 7 assessori

– Marco Alparone vicepresidente e Assessore al Bilancio e Finanza

– Romano La Russa assessore alla Sicurezza e Protezione

– Barbara Mazzali assessore al Turismo, Marketing e Moda

– Paolo Franco assessore alla Casa

– Francesca Caruso assessore alla Cultura

– Alessandro Beduschi assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste

– Franco Lucente assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Lega: 5 assessori

– Claudia Maria Terzi assessore alle Infrastrutture e alle Opere Pubbliche

– Guido Guidesi assessore allo Sviluppo economico

– Massimo Sertori assessore agli Enti locali, Montagna e Risorse

– Alessandro Fermi assessore Università, Ricerca e Innovazione

– Elena Lucchini assessore alla Famiglia

Forza Italia: 2 assessori

– Simona Tironi assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro

– Gianluca Comazzi assessore al Territorio

I 4 sottosegretari in Giunta Lombardia

– Lara Magoni sottosegretaria allo Sport e Giovani (FdI)

– Raffaele Cattaneo Relazioni internazionali e europee (Noi Moderati)

– Mauro Piazza Autonomia e rapporti con il Consiglio regionale (Lega)

– Ruggero Invernizzi Controllo Patrimoni e Digitalizzazione (Forza Italia)













