Giuntoli furioso dopo la sconfitta con l’Empoli

Nella serata di ieri si è concluso il turno dei quarti di finale di Coppa Italia che ha visto la clamorosa eliminazione della Juventus in casa contro l’Empoli e che ha fatto scatenare i tifosi bianconeri che non sono stati soddisfatti dalle parole di Thiago Motta e dei giocatori in campo e tramite i social hanno richiesto l’intervento di Cristiano Giuntoli o di qualche membro della società. Nel post partita però la Juventus non ha commentato la prestazione, atteggiamento che ha fatto pensare a delle riflessioni sul futuro di Thiago Motta, e si è dovuto aspettare fino a poche ore fa per avere l’opinione della società sul futuro della squadra e del tecnico italo-brasiliano.

Le parole sono state quelle di Cristiano Giuntoli furioso per la prestazione con l’Empoli e l’eliminazione dalla Coppa Italia, unico trofeo in cui i bianconeri erano in corsa, il direttore sportivo ha confermato che c’è stato un colloquio tra i giocatori, il tecnico e la dirigenza bianconera sull’ultima partita giocata e sulle potenzialità della rosa, che gli stessi calciatori ammettono di non aver rispettato. Giuntoli ha poi difeso il suo operato nel mercato estivo giustificando le brutte prestazioni con il cambio di molti giocatori oltre che del tecnico.

Giuntoli furioso ma non scarica Thiago Motta

Giuntoli furioso per la prestazione ma non con il tecnico che ha difeso nel suo operato durante tutta la stagione, nonostante non sia riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati, e nelle dichiarazioni della scorsa serata nelle quali avrebbe attaccato alcuni giocatori, “Non ha accusato un singolo, ma tutta la squadra, che ha voluto responsabilizzare”. Ha poi confermato che la Juventus continuerà sotto la guida di Motta a credere nel progetto iniziato questa estate che sta portando valore alla società bianconera, “Motta non è in discussione. Quella di ieri è stata una partita quasi inspiegabile, non pensavamo di fare una prestazione del genere”

Fino a fine stagione quindi Thiago Motta rimarrà alla guida della Juventus con l’obiettivo di raggiungere il piazzamento Champions League fondamentale per la prossima stagione per portare una cifra importante da poter investire nel mercato, il compito difficile del tecnico sarà ora limitare il contraccolpo per i giocatori e mantenere alta la loro concentrazione fino alla fine del campionato, ora che gli obiettivi sono stati persi.