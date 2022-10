Giuppy Izzo, chi è/ La voce di Meredith Grey e Lorelai Gilmore 

Giuppy Izzo, la più piccola delle sorelle Izzo

Giuppy Izzo, insieme alle sorelle Fiamma, Simona e Rossella, sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Giuppy, pseudonimo di Giuseppina, è nata nel 1968 ed è la più piccola delle sorelle Izzo, figlie di Renato Izzo e Liliana D’Amico. È stato il padre a insegnarle il mestiere di doppiatore quando era ancora una bambina. Con le sorelle e la madre Liliana, Giuppy attualmente gestisce la società di doppiaggio PUMAISdue, che è stata fondata nel 1980 da suo padre Renato con il nome Gruppo Trenta. Da giovanissima Giuppy è stata sposata con il produttore teatrale Massimo Chiesa. Successivamente è stata sposata anche con Fabrizio Pucci, anche lui doppiatore, con cui ha avuto la figlia Nike Francesca (1997). La Izzo è madre anche di Alessandro Mottini (nato nel 1994 da una pretendete relazione).

Giuppy Izzo: i personaggi iconici

Giuppy Izzo ha prestato la voce a Renée Zellweger nel Diario di Bridget Jones e nei suoi due seguiti. Fin dalla prima stagione di Grey’s Anatomy, la più piccole delle sorelle Izzo dà la voce alla protagonista Meredith Grey, interpretata dall’attrice Ellen Pompeo. L’altro grande personaggio legato a Giuppy Izzo è Lorelai Gilmore, interpretato da Lauren Graham dal 2000 al 2007, in Una mamma per amica e poi di nuovo nell’ultima stagione prodotta da Netflix nel 2016. Per questo doppiaggio ha lavorato con la nipote Myriam Catania, figlia di Rossella Izzo, voce di Rory Gilmore, la figlia di Lorelai. Tra gli altri personaggi doppiati da Giuppy ricordiamo Faith in Buffy l’ammazzavampiri. Ha prestato la voce in più occasioni anche a Winona Ryder, Jennifer Connelly, Rachel Weisz e Kate Beckinsale. Giuppy Izzo hanno recitato in alcuni film italiani di successo.

