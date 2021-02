Giuramento Governo Draghi, ministri al Quirinale/ Diretta video streaming cerimonia

Alle ore 12 di oggi, sabato 13 febbraio 2021, è in programma la cerimonia di giuramento delGoverno Draghi. Si tratta dell’atto ufficiale con cui si forma il governo italiano. Quindi, tutti i ministri, tecnici e politici, al Quirinale porranno la loro fiducia di fronte al Capo dello Stato Sergio Mattarella per dare ufficialmente inizio al terzo governo di questa legislatura. Al Salone delle Feste del Quirinale l’evento però dovrà fare i conti con le restrizioni imposte dal Covid, quindi sono previste delle limitazioni per quanto riguarda ad esempio anche la presenza della stampa. Per la fiducia delle Camere bisognerà poi aspettare metà della prossima settimana: dovrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì. Nel frattempo, il premier Mario Draghi, che ha rispettato la road map che aveva disegnato, metterà a punto il programma del suo governo, quello su cui chiederà la fiducia al Parlamento.

Alcuni aspetti della sua agenda programmatica sono emersi tramite le indiscrezioni fatte circolare dai suoi interlocutori che ha ricevuto durante le consultazioni. Quindi, attenzione all’ambiente, accelerazione della campagna vaccinale, valorizzazione della scuola e maggiore impegno per la coesione sociale. Il suo discorso in Parlamento chiaramente è particolarmente atteso perché sarà il primo manifesto del suo pensiero nella veste di presidente del Consiglio.

GIURAMENTO, CERIMONIA E FORMULA RITUALE

La procedura del giuramento segue la forma rituale indicata nell’articolo 1, comma 3, della legge n. 400/88. Sin da questo momento il presidente del Consiglio e i ministri assumono le loro responsabilità, quindi anche prima del voto di fiducia. La formula rituale che viene pronunciata dal premier e i ministri è la seguente: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”. Successivamente viene firmato l’atto ufficiale. La consuetudine vuole che si giuri uno per volta davanti al Presidente della Repubblica, sempre accompagnato dal segretario generale che legge le formule di rito, presso un tavolo dove si trova la copia originale della Costituzione italiana che viene conservata presso gli Archivi storici del Quirinale nel Palazzo Sant’Andrea.

Il primo a prestare giuramento è il premier, poi tocca ai ministri senza portafoglio, quindi quelli con portafoglio. Dopo il giuramento del presidente del Consiglio, questi si pone vicino al Presidente della Repubblica per il giuramento dei ministri. Nel caso di oggi, però, evidentemente a distanza di sicurezza a causa delle precauzioni per la pandemia Covid. A conclusione vi sono le foto ufficiali del nuovo Consiglio dei ministri con il Capo dello Stato.

DIRETTA TV E VIDEO STREAMING GIURAMENTO

Il giuramento del Governo Draghi sarà trasmesso in diretta tv e video streaming: la copertura televisiva sarà garantita da Rai e Mediaset alla luce dell’importanza della cerimonia, in primis con i canali all-news Rainews24 e Tgcom24, oltre a Sky Tg24 e La7. Ci sarà anche la diretta video streaming con RaiPlay, MediasetPlay e SkyGo. Ma ovviamente la cerimonia sarà coperta anche dal canale YouTube del Quirinale e di Palazzo Chigi.





