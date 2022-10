Giuramento Governo Meloni al Quirinale/ Diretta streaming video: la cerimonia da Mattarella

GIURAMENTO DAVANTI A MATTARELLA: NASCE OGGI IL GOVERNO MELONI

Con il giuramento di oggi nasce ufficialmente il governo Meloni. Questo è l’atto ufficiale con cui si forma il nuovo esecutivo: rappresenta, infatti, l’espressione del dovere di fedeltà che incombe su tutti i cittadini e in particolare su coloro che rivestono cariche pubbliche fondamentali. Il governo, quindi, non può assumere le sue funzioni senza aver prima aver prestato giuramento secondo la formula rituale che è regolata dall’articolo 1 comma 3 della legge n. 400/88. Dopo, quindi già prima del voto di fiducia, il presidente del Consiglio e i ministri (ecco chi sono) assumono le loro responsabilità. A tal proposito ricordiamo, che domani alle ore 10:30 è previsto il “Passaggio della Campanella”, poi alle 12 il primo Consiglio dei ministri.

Il giuramento del governo Meloni si terrà nel Salone delle Feste al palazzo del Quirinale (la terza sala più grande del palazzo che fu dei Papi), davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal suo Segretario Generale. Una volta firmati e controfirmati i diversi decreti di nomina del capo del governo e dei titolari dei dicasteri, si passa dunque al giuramento.

GIURAMENTO GOVERNO MELONI: CERIMONIA E “RITUALE”

Comincia il premier, quindi Giorgia Meloni, poi i ministri, chiamati uno per volta. Ma prima quelli senza portafoglio, poi quelli con portafoglio. Inoltre, una volta giurato, il premier si pone vicino al Presidente della Repubblica per accompagnarlo nel giuramento dei ministri. Questi raggiungono una scrivania posta nel lato corto del salone, dove campeggia una copia originale della Costituzione italiana, conservata negli Archivi Storici del Quirinale nel Palazzo Sant’Andrea, con i documenti ufficiali. Tutti devono recitare la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione». A questo punto il governo entra in carica, quindi anche prima di ricevere la fiducia delle Camere. Il giuramento prevede che dopo la recitazione della formula i ministri e il Presidente della Repubblica firmino l’atto ufficiale. Al termine della cerimonia si procede con le foto ufficiali del nuovo Consiglio dei ministri insieme al Capo dello Stato.

GIURAMENTO GOVERNO MELONI: I CASI PARTICOLARI

Discorso diverso per il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di segretario del Consiglio, il quale giura all’inizio della prima seduta del Cdm. Non sono mancati nella storia della Repubblica italiana casi particolari. Ad esempio, se il giorno del giuramento del governo non sono presenti uno o più ministri, perché impossibilitati o all’estero, allora prestano giuramento in un giorno successivo, il prima possibile, sempre al palazzo del Quirinale e con le stesse modalità, ma non nel Salone delle Feste, bensì nella Sala della Pendola, come accaduto a Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia del governo Renzi. Gli aneddoti sono tanti, tra chi si è impappinato e chi ha tentennato. Ad esempio, Renato Ruggiero si dimenticò di firmare, Paola Severino si avvicinò ai nipoti per un bacio sulla guancia, la moglie di Corrado Passera, incinta, annunciò il sesso del nascituro. Dopo le foto di rito c’è il rompete le righe, quindi i ministri possono rendere dichiarazioni ai giornalisti, anche nella piazza del Quirinale. Poi l’appuntamento è a Palazzo Chigi per la prima riunione del Consiglio dei ministri.

COME SEGUIRE GIURAMENTO GOVERNO MELONI IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

Spesso l’emozione è legata anche alla copertura televisiva. Da diversi anni il giuramento è in diretta tv. A tal proposito, vi informiamo che l’insediamento del nuovo governo Meloni con il giuramento sarà trasmesso in diretta tv sulle principali reti (in particolare su Rai 1, Rete 4, La7, Sky Tg24, RaiNews24 e TgCom24) e in streaming video sulle piattaforme RaiPlay, Mediaset Infinity e SkyGo. Ma è disponibile anche il canale YouTube del Quirinale.

GUARDA QUI SOTTO IN VIDEO STREAMING IL GIURAMENTO DEL GOVERNO MELONI

