Giuramento Mattarella, diretta video discorso/ Camera e Quirinale: orario programma

OGGI IL MATTARELLA-BIS: ORARIO E DIRETTA VIDEO

Oggi inizierà ufficialmente il mandato settennale “bis” da Presidente della Repubblica per Sergio Mattarella: esattamente 7 anni dopo quel primo discorso affianco alle allora Presidenti di Senato e Camera Valeria Fedeli e Laura Boldrini, la storia si “ripete”.

Un nuovo settennato per il presidente Mattarella con il giuramento al Quintale e la successiva cerimonia di insediamento nel Salone dei Corazzieri che renderà effettiva e ufficiale la scelta fatta dai partiti nei giorni complicati e tumultuosi della corsa al Colle. Sarà possibile seguire la lunga giornata del Capo dello Stato in diretta video streaming prima con canale YouTube della Camera dei Deputati (dalle ore 15.30) mentre nel pomeriggio, attorno alle ore 17, l’insediamento al Colle nel Salone dei Corazzieri con la diretta video streaming su RaiPlay e sul canale YouTube del Quirinale.

IL PROGRAMMA DAL PARLAMENTO AL QUIRINALE

La giornata di oggi 3 febbraio si aprirà con la campana di Montecitorio suonata per l’intero tragitto che il Presidente della Repubblica eletto lo scorso sabato compirà dalla sua residenza romana fino alla Camera dei Deputati: tragitto accompagnato dal segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, e compiuto a bordo della Lancia Flaminia decappottabile blu, l’auto usata solo per le occasioni ufficiali di un Capo di Stato, dall’insediamento alla parata del 2 giugno. Attorno alle ore 15.10 i Presidenti del Parlamento Fico e Casellati accoglieranno Sergio Mattarella all’ingresso principale di Montecitorio e solo lì la campana smetterà di spionare. All’arrivo, il Capo dello Stato verrà salutato dai componenti del Consiglio di presidenza del Senato e dell’Ufficio di presidenza della Camera: alle ore 15.30 il Presidente Fico dichiarerà aperta la seduta della Camera ed inviterà il Presidente a prestare giuramento a norma dell’articolo 91 della Costituzione. A quel punto verrà dato annuncio nuovamente dalla campana di Montecitorio mentre 21 colpi a salve di artiglieria partiranno dal Gianicolo: solo successivamente il presidente Mattarella rivolgerà il suo discorso alla nazione, non più di 20 minuti per ragioni di sicurezza Covid con l’Aula convocata in seduta completa. Al termine del messaggio, il presidente Fico dichiarerà chiusa la seduta e insieme al presidente del Senato Casellati accompagnerà il Presidente della Repubblica alla Galleria dove sarà accolto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il nuovo Capo dello Stato ascolterà dunque l’Inno di Mameli in Piazza Montecitorio, poi risalirà sulla Lancia Flaminia 355 con il presidente del Consiglio Mario Draghi ed il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti (ieri riconfermato in CdM, ndr) per andare a rendere onore all’Altare della Patria e, da lì, per raggiungere il Colle scortato dai Corazzieri a cavallo e dai motociclisti. Alle ore 17 circa l’arrivo al Palazzo del Quirinale dove nel Salone dei Corazzieri avverrà la cerimonia conclusiva di insediamento: ci sarà un breve intervento alla presenza dei vertici delle istituzioni e dei leader politici. Il nuovo mandato del Presidente Mattarella scadrà a questo punto il 3 febbraio 2029.



COSA DIRÀ IL PRESIDENTE MATTARELLA

Difficile pensare ad un discorso dalla durezza simile a quello pronunciato dal suo predecessore Giorgio Napolitano quando avvenne l’elezione al mandato bis dell’allora Presidente della Repubblica. Come ha anticipato in questi giorni il quirinalista del “Corriere della Sera” Marzio Breda, Mattarella non dovrebbe fare alcun “j’accuse” o ultimatum alla politica: «sarà coerente con l’idea di Stato-comunità su cui si è speso molto nel primo settennato». Sicuramente ribadirà il concetto dell’unità nazionale nelle sfide più importanti, dalla pandemia all’economia fino al futuro di alleanze politiche da qui alla fine della legislatura tra un anno. Come anticipa l’ANSA da fonti del Colle, il Presidente spiegherà che la sua rielezione debba avere allora un senso dal momento in cui gli è stato chiesto qualcosa che era stato scartato fin dall’inizio: «un’utilità immediata per il Paese. Sergio Mattarella non lo dirà mai in questi termini ma al Quirinale è questo il pensiero di fondo che si è metabolizzato in questi giorni, tra rielezione e giuramento». Il Capo dello Stato, conclude l’ANSA, «nel suo discorso riporterà al posto che merita la politica estera, il ruolo dell’Italia in Europa in un momento in cui venti di guerra si abbattono ai confini del Continente e le navi russe e della Nato si confrontano al largo della Sicilia. Parlerà anche della pandemia, ovviamente. L’emergenza che da due anni flagella il mondo e che uno degli obiettivi per il quale è nato il governo di Mario Draghi, insieme alla messa a terra del Pnrr». Insomma niente “fustigate” come fece Napolitano con quei politici che lo applaudivano dal Parlamento, ma “solo” tanta Europa, unità e invito alla pacificazione politica.

DIRETTA VIDEO STREAMING, IL GIURAMENTO DI MATTARELLA





