Giuria Festival di Cannes 2022/ Vincent Lindon presidente, c’è Jasmine Trinca

Manca sempre meno al via, oggi è stata annunciata la giuria del Festival di Cannes 2022. Dopo una spasmodica attesa, è stato reso noto che sarà Vincent Lindon a presiedere la “commissione” chiamata ad assegnare la Palma d’Oro e gli altri premi del concorso principale della rassegna cinematografica (clicca qui per il programma completo). L’ultima star francese a presiedere la giuria è stata Isabelle Huppert nel 2009.

Festival di Cannes 2022/ Programma film: Martone e Bellocchio per l'Italia

La giuria del Festival di Cannes 2022 comprende altri otto addetti ai lavori, tra regia, recitazione e produzione. Anche l’Italia sarà rappresentata grazie a Jasmine Trinca, che porterà alla Croisette come evento speciale il suo lungometraggio da regista “Marcel”. Insieme a lei Rebecca Hall, l’attrice indiana Deepika Padukone, Noomi Rapace, il regista iraniano Asghar Farhadi, il collega transalpino Ladj Ly e infine Jeff Nichols e Joachim Trier.

TRE PIANI/ Il film di Nanni Moretti che finisce fuori bersaglio

“È un grande onore e motivo di orgoglioso, in mezzo al tumulto di tutti gli eventi che stiamo attraversando nel mondo, che mi sia stato affidato lo splendido e gravoso compito di presiedere la giuria del 75° Festival Internazionale del Cinema di Cannes”, ha spiegato Vincent Lindon in una nota: “Con la mia giuria, ci impegneremo a prenderci la migliore cura possibile dei film del futuro, che portano tutti la stessa segreta speranza di coraggio, lealtà e libertà, con la missione di commuovere il maggiore numero di donne e uomini parlando loro delle comuni ferite e gioie. La cultura aiuta l’anima umana a crescere ed a sperare nel domani”. Ricordiamo che la giuria del Festival di Cannes 2022 è chiamata a giudicare i 21 film in concorso, tra questi troviamo “Nostalgia” di Mario Martone, “Les Amandes” di Valeria Bruni Tedeschi e “Otto montagne”, tratto dal romanzo di Marco Cognetti e con protagonisti Alessandro Borghi e Luca Marinelli.

VINCITORE FESTIVAL DI CANNES 2021, PALMA D'ORO/ È Titane di Ducournau. Errore di Lee

French actor Vincent Lindon is the Jury President of the 75th Festival de Cannes! Along with his eight jury members, he will reward one of the 21 films in Competition with the Palme d’or, on Saturday May 28, during the Closing Ceremony. #Cannes2022

► https://t.co/8CTJtGOIQ6 pic.twitter.com/U6bdPGq1Xy

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 26, 2022