Giuseppa Sigurani e Cossiga, durante il loro matrimonio nati due figli: Anna Maria e Giuseppe

Come molti sapranno, Giuseppa Sigurani è stata la moglie dell’ottavo Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che lo è stato dal 1985 al 1992. La sposò nel lontano 1960 e dal loro matrimonio sono nati due figli: Anna Maria e Giuseppe. Ma cosa si sa di questa donna forte e indipendente? Ben poco perché la sua vita è stata all’insegna della più assoluta riservatezza.

Quel poco che si sa è grazie al conduttore Bruno Vespa che nel libro ‘L’amore e il potere. Da Rachele a Veronica, un secolo di storia d’Italia’ ha definito l’ex moglie di Cossiga una donna piena di cultura, di bella presenza e capace di un fascino particolare. Bionda e con gli occhi azzurri. Non si fa fatica a crederlo dato che è riuscita a far perdere la testa a un uomo impegnato e di solida robustezza morale com’era il noto politico.

Giuseppa Sigurani e il matrimonio con Cossiga: dalla rottura e l’annullamento

Francesco Cossiga, finito il suo mandato da Presidente della Repubblica, chiese l’annullamento del matrimonio con Giuseppa Sigurani che fu celebrato quando lui aveva 32 anni e lei 23 anni (la chiamava sempre ‘Peppa’). Sempre Bruno Vespa racconta che il loro matrimonio non è stato affatto dei più felici, anzi, secondo un’autorità ecclesiastica, fu vissuto “con sofferenza, ma in silenzio”. Non si sono più risposati.

Una vita riservatissima, quella di Giuseppa Sigurani: basti pensare che non è mai stata fotografata, tranne una volta, nel 1985, e non mise mai piede al Quirinale. Anche i figli Giuseppe e Anna Maria hanno deciso di sposare il suo stile di vita infatti si sa poco e nulla su di loro. L’ex moglie del Presidente della Repubblica è morta nel 2018 nella sua casa di Sassari.

