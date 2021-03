Giuseppe Alfano, Ciao Darwin/ Da Mister Italia 2016 al sogno del cinema

Non si hanno molte notizie circa la vita pubblica e privata di Giuseppe Alfano, uno dei protagonisti della puntata di stasera di Ciao Darwin dedicata allo ‘scontro’ tra Belli e Brutti. Alfano è nato a Santa Maria la Carità, comune della città metropolitana di Napoli, nel 1996. Giovanissimo (aveva 20 anni), si è aggiudicato la fascia di Mister Italia 2016 nell’ambito dell’omonimo concorso parallelo a Miss Italia, ed è diventato famoso proprio facendo fruttare la sua bellezza in veste di modello. In realtà, Giuseppe non aveva programmato nulla: la sua vittoria a Mister Italia è arrivata inaspettatamente, e da lì in poi è stato un crescendo di successi altrettanto inattesi.

Per esempio, Alfano ha iniziato a lavorare con diverse case di moda come Guess, Alcott e altre note sartorie italiane. Oltre a sfilare in passerella e a dedicarsi ai servizi fotografici, però, il modello frequenta alcuni corsi di recitazione, coltivando il sogno ‘segreto’ di diventare attore. Già negli anni scorsi aveva ottenuto una piccola parte nella soap opera Un posto al sole, ma ciò evidentemente non gli basta: l’obiettivo è quello di farsi strada – magari di sfondare – anche nel mondo del cinema.

Chi è il modello Giuseppe Alfano

Giuseppe Alfano non ama parlare della sua vita privata. In effetti, sotto questo aspetto, di lui non si conosce quasi nulla. È stata la sua famiglia, insieme ai suoi amici, a spronarlo a partecipare ai primi concorsi di bellezza, un vero e proprio trampolino di lancio per un ragazzo descritto come semplice e umile. Non sappiamo se Giuseppe sia fidanzato: al momento, il modello sembra molto preso dal suo lavoro, e comunque non è mai stato avvistato in compagnia di qualcuna. Qualche informazione in più la si ricava dal suo profilo Instagram, che conta poco meno di 40mila follower. Il suo feed, molto curato, è pieno di scatti estrapolati direttamente dai suoi servizi fotografici.

