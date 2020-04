Giuseppe Alfano/ Da Mister Italia a modello con il sogno dell’attore… (Ciao Darwin)

Pubblicità

Due metri di altezza, capelli mori e la napoletanità che sprizza da tutti i pori, lui è Giuseppe Alfano il bel modello che questa sera prenderà parte alla nuova puntata, in replica, di Ciao Darwin 8 che vedrà i Belli contro i Brutti. Non è la prima volta che il giovane modello arriva in tv e spesso è stato ospite anche di alcuni salotti di Canale5 in veste di Mister Italia 2016. Il titolo conquistato ormai quattro anni fa gli ha aperto la strada della televisione, almeno per quel che riguarda il suo ambito, ovvero la moda e, adesso i social, dove è sempre molto attivo pur optando per un profilo privato. Su Instagram non mancano le sue foto di scena, in passerella, con abiti eleganti ma anche con il suo fisico in bella vista. Classe 1996, il bel Giuseppe Alfano è cresciuto a Santa Maria La Carità, in quel di Napoli, e si è trovato a fare i suoi primi passi nel mondo della moda quasi per caso e solo su richiesta di parenti e amici che lo hanno fatto iscrivere ad una serie di concorsi locali.

Pubblicità

CHI E’ GIUSEPPE ALFANO, MODELLO NAPOLETANO PROTAGONISTA A CIAO DARWIN

E’ stato a quel punto che ha deciso di concorrere per la fascia di Mister Italia vincendo e piazzandosi primo e dando il via alla sua carriera di modello che l’ha portato in passerella per alcuni brand molto noti e conosciuti in tutto il mondo come Alcott e Guess. Ma qual è il suo sogno nel cassetto? Giuseppe Alfano sogna di diventare adesso anche un attore e proprio per questo ha deciso di studiare recitazione e iniziare il travagliato percorso dei provini che lo hanno portato su Rai3 con un piccolo ruolo in Un Posto al Sole. Appassionato di fitness e di sport, Giuseppe Alfano non si è mai fermato e nel 2017 ha ottenuto anche la fascia di Mister Ocean 2017, e la sua vita privata? Su questo c’è un velo di mistero che non permette alle fan di mollare la presa su di lui riempiendolo di complimenti e di lusinghe sui suoi affollati profili social.



© RIPRODUZIONE RISERVATA